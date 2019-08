Die Fußballhelden sind unermüdlich im Einsatz

Der DFB und die Landesverbände zeichnen auch im Jahr 2019 her-ausragende Ehrenamtliche mit der Aktion Ehrenamt sowie den Nachwuchs bei Fußballhelden gesucht aus. Die Ausschreibung für beide Wettbewerbe läuft noch bis zum 31. August.

Der Auswahlschwerpunkt liegt in diesem Jahr auf Personen aus dem Bereich des Frauen- und Mädchenfußballs. Es kommt jedoch jeder ehrenamtlich Tätige, der feste Ämter und Aufgaben innerhalb eines Vereins in den Jahren 2017 bis 2019 übernommen hat, für den Preis in Frage.

Weitere Zielgruppe sind Vereinsmitglieder, die unabhängig von einer festen Position seit 2017 herausragende, ehrenamtliche Leistungen erbracht haben. „Die Ehrungen sind eine hervorragende Möglichkeit, Anerkennung für das geleistete ehrenamtliche Engagement auszu-sprechen. Gerade im Frauen- und Mädchenfußball, dessen Spielverbot im organisierten Fußball der DFB-Bundestag im Jahr 1970 aufhob, sind sicherlich zahlreiche Personen tätig, die im Ehrenamt Vorbildliches leisten“, sagt BFV-Vizepräsident Helmut Sickmüller.

Alle Gemeldeten zur Aktion Ehrenamt werden geehrt. In jedem Fußballkreis des BFV wählen die Ehrenamtsbeauftragten einen Sieger aus, der zum baden-württembergischen Dankeschön-Wochenende eingeladen wird. Drei der Kreissieger werden jedes Jahr zusätzlich in den Club 100 des DFB aufgenommen und erhalten eine Einladung zur zentralen DFB-Ehrungs sowie zwei Mini-Spielfeld-Tore und Bälle für den Verein.

Mit dem Wettbewerb „Fußballhelden gesucht“ richtet sich der DFB speziell an die Zielgruppe Kinder- und Jugendtrainer sowie Jugendleiter. „Dass ich die Auszeichnung als Fußballheldin bekommen habe, ist für mich nach wie vor etwas ganz Besonderes. Der Preis motiviert mich weiter am Ball zu bleiben“, sagte Anna-Lena Link von der Spvgg. Hainstadt, eine der BFV-Fußballhelden 2018..

Alle Informationen und die Formulare stehen auf der BFV-Webseite zur Verfügung: www.badfv.de/ehrenamt Bei „Fußballhelden gesucht“ ist eine eigene Online-Plattform für die Eigenbewerbung eingerichtet: www.fussball.de/fussballhelden. bfv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.08.2019