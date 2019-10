Die Fans wiedergewinnen

Nach dem Rücktritt des kompletten Aufsichtsrats bringt sich bei Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern eine fünfköpfige Gruppe in Position. Dabei spielt Markus Merk eine große Rolle. Der dreimalige Weltschiedsrichter, der nur ein paar Meter vom Fritz-Walter Stadion in Kaiserslautern aufgewachsen ist, tritt dabei als Sprecher dieser Gruppierung auf: „Wir wissen in vielen Punkten vielleicht nicht, was auf uns insgesamt noch zukommt – auch wirtschaftlich.“ Trotzdem gibt sich der 57-Jährige in einem Interview mit dem SWR optimistisch: „Ein Riesenwert unseres Vereins war immer diese große Familie. Aber da gehört es natürlich dazu, dass wir es schaffen, verlorengegangenes Vertrauen bei allen Fans wieder zurückzugewinnen. Aber das schaffen wir alleine nicht. Es gehört auch dazu, dass jeder Fan, der Liebe zu diesem Verein hat, sich ein Stück weit zurücknimmt und auch wieder in diese Gemeinschaft integriert. Denn wir wollen alle mitnehmen. Das ist die einzige Chance.“ Dabei sucht das „Team Merk“ auch den Kontakt zu Investor Flavio Becca: „Da sind wir nach allen Seiten hin offen, sind positiv – und wünschen uns das auch von der Gegenseite.“ pati

