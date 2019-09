Die ersten Sechs der Tabelle marschieren mit Siegen vorne weg

FV Elzal – VfR Uissigheim 2:0

Elzal: Binnig, Weber, Y. Fischer, M. Fischer, Brada, Kirschenlohr, Schmitt, Reichert (90.+1 F. Kaiser), Helm (73. Wölfer), Holzschuh (86. Luckey), Lang (90.+2 Kuhn).

Uissigheim: Diehm, O’Neal (55. Duschek), Rüttling, Schmitt, Göbel (71. Füger), Heerd (64. May), Gros (80. Tomic), Sladek, Faulhaber, Väth, Morawietz.

Tore: 1:0 (79.) Wölfer, 2:0 (87.) Wölfer. – Schiedsrichter: Oeldorf (Mannheim).– Zuschauer: 200.

Die Heimelf legte beim ersten Landesligaspiel in Muckental seit den frühen 90ern los wie die Feuerwehr. Mit zunehmender Spieldauer drehte sich das Spiel aber, die Gäste kamen über ihre Außenspieler gefährlich vor das Tor und einmal musste sogar der linke Pfosten mithelfen, um einen Rückstand für den FV zu verhindern. Reichert bekam den Ball, sah den weit vor seinem Kasten stehenden Gäste-Keeper und überlupfte ihn gefühlvoll – der Ball fiel nur von oben auf das Tornetz, sodass es beim 0:0 blieb. Coach Lang hatte beim Pausentee wohl den richtigen Ton getroffen. Elztal begann druckvoll und jetzt auch hinten deutlich stabiler. Der letztlich entscheidende Wechsel kam dann in der 73. Minute. Der schnelle Wölfer nahm Helms Platz ein und bugsierte nur fünf Minuten später, klasse von Reichert freigespielt, das Runde ins Eckige. Nochmals Wölfer machte in der 87. Minute den Deckel drauf, indem er eine scharfe Hereingabe von Reichert souverän über die Linie drückte. Nach der glücklichen Nullnummer zur Halbzeit ging der Sieg letztlich auch in Ordnung.

TSV Assamstadt – Reichenbuch 3:0

Assamstadt: M. Rupp, F. Rupp, A. Rupp, M. Beier, Ansmann, Münch (85. Y. Hügel), Rumm, J. Wagner (77. Geissler), Langer, A. Beier (25. Tremmel), D. Wagner (63. P. Hügel).

Reichenbuch: Strein, Bachmann, Eiermann, Holzschuh (73. Dylla), Welz (73. Schwellinger), Kalinovski, Donau (45. D. Kalinowski), Winter, Kratky, Hiller, Weber.

Tore: 1:0 (5.) M. Münch, 2:0 (44.) M. Münch, 3:0 (68.) A. Langer: – Schiedsrichter: Luca Binder (Bad Rappenau). – Zuschauer: 136.

Schon zu Beginn der Partie machten die Gäste mächtig Druck, und hätte der TSV Keeper M. Rupp nicht in letzte Sekunde super reagiert, wäre der TSV schon nach zwei Minuten in Rückstand geraten. In der Druckphase der Reichenbucher gelang M. Münch das 1:0, als er einen genauen Pass von A. Beier aufnahm, den Keeper umspielte und einschoss. Durch dieses Tor nicht geschockt, waren die Gäste weiterhin gut im Spiel und kamen druckvoll und sehr zweikampfstark zurück ins Spiel. Vor allem die schnell vorgetragenen Spielzüge über die Außen sorgten immer wieder für Gefahr vor dem TSV-Tor. Durch die Spielweise der Gäste war es schwer, das eigene Spiel aufzubauen. In der 40. und 42. Minute verhinderte wiederum M. Rupp durch zwei Blitzreaktionen den Ausgleich gerade noch. Erst kurz vor der Pause kamen die Einheimischen wieder besser in die Partie. In der 44. Minute erhöhte M. Münch wiederum nach einem langen genauen Zuspiel von M. Tremmel auf 2:0. Die zweite Hälfte begann ausgeglichen , aber bereits nach kurzer Zeit waren es die Gäste, die immer wieder über Außenbahnen gefährlich vor das TSV-Tor kamen. Erst mit der Zeit gelang es dem TSV Assamstadt, sich wieder etwas zu befreien und die Partie wieder offen zu gestalten. Fast aus den Nichts gelang A. Langer durch eine Direktabnahme nach einem Eckball aus kurzer Distanz das 3:0. Trotz des Rückstandes gaben die Gäste nie auf und versuchten nach wie vor über lange Bälle in die Spitze die TSV-Hintermannschaft zu überraschen. Aber je länger das Spiel dauerte, umso besser stellte sich die TSV-Heimmannschaft ein und wartete auf Konter über die schnellen TSV-Stürmer. Reichenbuch hätte auf jeden Fall ein Tor verdient gehabt.

TSV Oberwittstadt – SV Nassig 5:2

Oberwittstadt: Blatz, Hornung (25. Beckmann), N. Walz (46. Zeller), Schledorn (62. Waldi), Zimmermann (81. Baumann), Kolbeck, Rolfes, Reinhardt, Rüttenauer, S. Walz, Reuther.

Nassig: Justus, A. Baumann, Seyfried, Wolz, Schuhmacher (68. Kalbfleisch), T. Baumann, Stobbies (58. Kunkel), Muehling, Lausecker, Rohde, Vollhardt.

Tore: 0:1 (8.) Stobbies, 0:2 (11.) Rohde, 1:2 (43., Foulelfmeter) Beckmannn, 2:2 55.) Rüttenauer, 3:2 (65.) Reuther, 4:2 (68., Foulelfmeter) Zeller, 5:2 (88., Eigentor) Seyfried. – Schiedsrichter: Kevin Drieschner (Walldorf). – Zuschauer: 130

Gegen aggressive und kampfstarke Gäste kam der TSV zu einem hart erkämpften Arbeitssieg. Durch einen Doppelschlag von Stobbies und Rohde in der achten und elften Minute lagen die Gäste bereits frühzeitig mit 2:0 in Front. Der TSV fand zunächst keine geeigneten Mittel, das Gästetor ernsthaft in Gefahr zu bringen und blieb zumeist an der gut stehenden Gästeabwehr hängen. Einen an Reuther verursachten Foulelfmeter verwandelte Beckmann in der 43. Minute zum 1:2-Halbzeitstand. In der zweiten Hälfte hatte der TSV nun mehr vom Spiel und setzte die Gäste mehr und mehr unter Druck. Nach einer Unachtsamkeit in der Gästeabwehr wurde“ TSV-Bomber“ Rüttenauer freigespielt und er vollstreckte unhaltbar in den Winkel. Der TSV war weiter die spielbestimmende Mannschaft, die Gäste hatten jedoch auch ihre Möglichkeiten, scheiterten aber am gut aufgelegtem TSV-Keeper Blatz. Ein elegant verwandelter 18-Meter-Freistoß von Jan Reuther ins rechte Toreck bedeutete in der 65. Minute die vielumjubelte 3:2-Führung. In der Schlussphase schraubten die Gastgeber durch einen von Lars Zeller verwandelten Foulelfmeter und durch ein Eigentor der Gäste das Ergebnis auf 5:2 in die Höhe. Aufgrund der Leistungssteigerung nach der Pause kam der TSV zu einem verdienten Sieg.

SV Neunkirchen – FV Lauda 0:6

Neunkirchen: Geiger, M. Knörzer (65. Mitto), Groß (46. Eiermann), Burkhard, F. Knörzer, Homoki, Trabold (72. Gawelczyk), Schilling (85. Fuchs), Stoitzner, Müller, Heck

Lauda: Özdem, Schmidt, Neckermann, R. Schmidt, Mohr (62. Heeg), Ondrasch, Baumann (52. Heizmann), Fell (77. Kalicki), Jurjevic, Jellow, Gerberich (77. Nkem)

Tore: 0:1 Jurjevic (31.), 0:2 Mohr (34.), 0:3 Jurjevic (42.), 0:4 Jurjevic (49.), 0:5 Ondrasch (85.), 0:6 Heizmann (90.). – Besondere Vorkommnisse: Heck (41.) und Ondrasch (60.) verschießen je einen Foulelfmeter. – Schiedsrichter: Bechtel (Sinsheim). – Zuschauer: 160.

Der SVN erwischte einen schlechten Tag und ging auch in der Höhe verdient als Verlierer vom Platz. Die Partie startete flott und Lauda war vom Start weg um Spielkontrolle bemüht. Der SVN hielt aber gut dagegen und so kam der Gast nur selten zum Abschluss. Auch in der Folge blieb Lauda in der Offensive das aktivere Team, setzte sich vor dem Tor aber nicht entscheidend durch. Die Heimelf verteidigte mit etwas Glück und brachte immer wieder einen Fuß dazwischen. Der Gast blieb aktiver und hielt das Tempo hoch. In der 31. Minute zeigte der Schiedsrichter nach einem Zweikampf im Strafraum auf den Punkt und Jurjevic ließ sich diese Chance zum 1:0 nicht nehmen. Das Tempo blieb auch im weiteren Verlauf hoch, und der FV Lauda erhöht in der 34. Minute durch Mohr auf 0:2. Der Gast hatte die Partie jetzt im Griff In der 41. Minute stoppte Gästekeeper Özdem Schilling nur mit einem Foul, und Heck scheiterte mit dem fälligen Strafstoß an der Latte. Fast im Gegenzug erzielte Jurjevic nach schöner Hereingabe den 0:3-Pausenstand. Auch nach dem Wechsel wirkte der Gast etwas wacher und Jurjevic erhöhte auf 4:0. Neunkirchen hatte jetzt nicht mehr viel entgegenzusetzen. In der 60. Minute scheiterte Ondrasch noch mit einem Foulelfmeter am Pfosten. Neunkirchen versuchte nochmals etwas mehr, doch wollte der Heimelf nichts gelingen. Lauda hatte die Partie im Griff. Und nach einem Doppelschlag in den Schlussminuten stand es am Ende 0:6.

FSV Waldbrunn – Rosenberg 4:2

Waldbrunn: Haas, A. Weiß, Sen, Bock (75. J. Weiß J.), Agac, Do. Schulz, Holeksa, Kwasniok, Lauchner (24. Frank, 78. Guckenhan), De. Schulz, Vogel.

Rosenberg: Krauth, Lutz (74. Albrecht), Volk (78. Weber), Löw (10. Wild), Haas, Bujak, Breitinger, Meier, Galm, Schweizer, Hofmann.

Tore: 0:1 (2.) Haas, 0:2 (27.) Breitinger, 1:2 (31., Eigentor) Bujak, 2:2 (38.) Agac, 3:2 (44.) Sen, 4:2 (90.+2) Sen. – Schiedsrichter: Markus Kohler (Windischbuch).– Zuschauer: 160.

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, denn bereits in der zweiten Minute ging der Gast aus Rosenberg in Führung, als sich Haas energisch durchsetzte und den Ball im Gehäuse der Einheimischen unterbrachte. Der FSV zeigte sich dadurch aber nicht beeindruckt und erspielte sich in den Folgeminuten drei Hochkaräter, die aber alle vergeben wurden. Mitten in diese Drangphase fiel das 2:0 für die Gäste, als Breitinger eine Flanke ungehindert einköpfte. Es bedurfte der Mithilfe des TSV Rosenberg, damit der FSV wieder in die Spur kam, als Bujak den Ball unglücklich ins eigene Tor abfälschte. Danach drängten die Odenwälder mit Vehemenz auf den Ausgleich, den Agac in der 38. Minute erzielte. Kurz vor der Pause drehten der FSV die Partie, als Sen in der 44. Minute zum 3:2 einschoss. Die Geschichte der zweiten Hälfte ist schnell erzählt, der FSV spielte aus einer verstärkten Defensive und versuchte über Konter das Spiel zu entscheiden. Rosenberg war bemüht, kam aber zu keiner gefährlich Aktion. So dauerte er bis in die Nachspielzeit, als Sen nach schöner Vorarbeit von Holeksa mit dem 4:2 alle klar machte. Es war alles in allem ein verdienter Sieg.

FV Mosbach – FC Grünsfeld 1:1

Mosbach: Hammel, Hauk, Barisic, Ebel (75. Barry), Fenzl (77. Gallmann), Kaplan, Mayer, Almousa (46. Mohammadi), Lorenz, Kreß, Schneider.

Grünsfeld: Stephan, T.Dürr, D.Dürr, Betzel, Wagner (63. Konrad), Müller, Albert, Moschüring, Schreck, Scherer, Kraft (88. Hemm).

Tore: 0:1 (20.) Scherer, 1:1 (87.) Schneider. – Schiedsrichter: Sarah Fahrer (Bretten). – Zuschauer: 80;

Die Heimelf kam schleppend ins Spiel und tat sich schwer, ihre sich bietenden Chancen besser auszuspielen, das gleiche jedoch galt zu dieser Phase auch für die Gäste. Die erste richtige Torchance des Spiels nutze Scherer zur Gästeführung. Kurz darauf hielt Nico Hammel die Heimelf im Spiel, als er im Ein-gegen-Eins klärre. In der zweiten Hälfte investierte der MFV mehr für sein Spiel und begann zielstrebiger nach vorne zu spielen. Gleich mehrere Chancen hatte die Heimelf den Ausgleich zu erzielen, doch wurden die Chancen nicht genutzt oder man scheiterte am Gästekeeper. Die Erlösung für den MFV besorgte Dominik Schneider, als er in der 87. Minute den verdienten Ausgleich erzielte. Danach hatte der MFV noch gute Gelegenheiten zum Siegtreffer.

Hundheim/St. – Türk. Mosbach 2:3

Hundheim/Steinbach: Brugger, Bischof, Pahl, Benz (53. Baumann), Jens Münkel, Dick (80. Trunk), Hilgner, Öchsner (69. Bundschuh), Fischer, Alexander Münkel, Hirsch.

Mosbach: Samija, A. Artun, Türkyilmaz, Senyüz, Videc, Kaplan, Pasalic, Yilmaz, H. Artun, Ünsal, Erdogan.

Tore: 0:1 (12.) Kaplan; 1:1 (17.) Hirsch; 2:1 (40.) Alexander Münkel; 2:2 (45.) Viedec; 2:3 (73.) Celiscak. – Schiedsrichter: Marcel Göpferich (Bad Schönborn). – Zuschauer: 115

Die Türkspor-Führung in der zwölften Minute fiel etwas überraschend. Keeper Brugger wehrte den Ball zwar zunächst noch ab, doch Tolga Kaplan verwertete den Abstauber. Doch die Gastgeber fanden schnell ins Spiel zurück. Florian Hirsch setzte sich im Strafraum durch und drosch die Kugel zum Ausgleich in die Maschen. In dieser Phase war die Züchner-Truppe gut dabei. Alex Münkel setzte sich gleich gegen zwei Gegenspieler durch, doch Gäste-Keeper Dominik Samija lenke den strammen Abschluss über die Querlatte. In der 40. Minute war er jedoch machtlos. Christoph Dick spielte sich in den Strafraum hinein, flankte punktgenau auf den freistehenden Alex Münkel, der per Kopfballaufsetzer die verdiente Führung erzielte. Die erneute Gästeführung fiel nach einem abgefälschten Freistoß. Nach dem Seitenwechsel kamen zunächst die Gäste etwas stärker auf, ohne sich jedoch klare Chancen zu erspielen. Einmal war Mar Brugger zur Stelle (66.) der in letzter Sekunde rettete. Dagegen setzte der FC einen guten Angriff über Marcel Hilgner, Alex Münkel und Florian Hirsch, dessen Abschluss im Außenpfosten landete. Die nächste Heim-Chance hatte der erst Sekunden vorher erstmals in dieser Saison eingewechselte Hundheimer Goalgetter Rene Bundschuh, dessen Kopfball jedoch nur auf der Querlatte landete (69.). Vier Minuten erzielte später Vedran Celiscak mit einem Sonntagsschuss in den Winkel die Führung für die Gäste. Doch der Gastgeber kämpften weiter und hatten gute Chancen. So war es ein etwas glücklicher „Dreier“ für den Tabellenführer in einem fairen Spiel.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.09.2019