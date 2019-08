Die Einstellung muss stimmen

Der FSV Hollenbach ist gewarnt: Am Samstag, 24. August, kommt der starke Aufsteiger VfL Pfullingen in die Jako-Arena (Spielbeginn: 15.30 Uhr). Neben Spitzenreiter TSG Backnang ist der VfL Pfullingen die einzige Mannschaft in der Verbandsliga Württemberg, die alle drei bisherigen Spiele gewinnen konnte.

Die Hollenbacher mussten hingegen am Mittwochabend den ersten Punktverlust der Saison hinnehmen. Beim Oberliga-Absteiger Normannia Gmünd hieß es 1:1 (siehe weiterer Bericht). „Minimalziel erreicht. Trotzdem will man gewinnen“, sagte Trainer Martin Kleinschrodt nach dem Spiel. „Wenn man die Chancen sieht, wäre ein Sieg verdient gewesen.“

Mangelnde Chancenverwertung

Einer der wenigen Kritikpunkte, die er hatte, war die Chancenverwertung. Gerade in der Schlussphase habe sein Team Möglichkeiten im Minutentakt gehabt. Ansonsten störte ihn nur die Situation, die in der 44. Minute zum Gmünder Ausgleich führte. „Da waren wir etwas zu nachlässig“, meint Kleinschrodt. „Die waren in den ersten zehn Minuten präsenter. Danach haben wir gut zugeschoben und auch die Führung war verdient.“ Nach einer Ecke von Dennis Hutter verlängerte Michael Kleinschrodt und Manuel Hofmann traf am langen Pfosten. „Das war eine Variante, die wir besprochen haben“, sagt Kleinschrodt. „Die waren danach total von der Rolle. Wir haben es aber versäumt, das 2:0 nachzulegen. Das Gegentor war dann ärgerlich. Nach einem Einwurf und einer Hereingabe haut der den Ball in den Winkel. Da haben wir ein Traumtor kassiert.“

Nach dem Seitenwechsel agierte Gmünd etwas defensiver und machte die Räume eng. Die Partie war nun ausgeglichen und erst in der Schlussphase ließen die Hollenbacher eine Reihe Chancen aus. „Aber sonst bin ich insgesamt zufrieden. Wir haben richtig gut verteidigt.“

Nun würde er gerne einen Heimsieg gegen Pfullingen sehen. „Das ist aber ein guter Aufsteiger.“ 3:1 gewannen der VfL jeweils gegen die Mitaufsteiger SV Fellbach und TSV Heimerdingen sowie am Mittwoch gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen. „Wir müssen da auf jeden Fall mit der richtigen Einstellung ins Spiel gehen“, sagt Kleinschrodt. „Wir wollen daheim auf jeden Fall auf Sieg spielen.“

Er rechnet mit einem kompakten Gegner, der vor allem über die Geschlossenheit kommt. „Die haben noch einige Spieler in den Reihen, die schon vor zwei Jahren in der Verbandsliga gespielt haben. Ansonsten kenne ich wenige Pfullinger“, sagt Kleinschrodt. „Ich denke, die sind so einzuschätzen wie Heiningen.“

Die Hollenbacher haben bis auf Felix Gutsche, der sich eine Bänderdehnung zuzog und Philipp Volkert, der sich im Aufbautraining befindet alle man an Bord, die noch im Kader stehen. Mit Jan Ruven Schieferdecker gibt es allerdings noch einen Abgang zu vermelden. Der Mittelfeldspieler beginnt zu studieren. Gerne hätte er einen Platz in Würzburg gehabt und wäre dann auch geblieben. Doch es gab nur eine Zusage aus Karlsruhe. Also bat er um Vertragsauflösung.

Noch nicht geklärt ist zudem die Zukunft von Markus Herkert, der während der Vorbereitung bekannt gab, kürzer treten zu wollen. Bis Ende des Monats soll allerdings eine Entscheidung fallen.

