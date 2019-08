Die drei Neulinge mit völlig unterschiedlicher Bilanz

FC Umpfertal II – FC Hundheim-Steinfach ausgef.

Zu dieser Partie ist die Gastmannschaft nicht angetreten.

FV Brehmbachtal II – SpG FV Schönfeld/Kleinrinderfeld II 3:1

Tore: 1:0 (4.), 2:0 (20.) und 3:1 (78.) Luis Thoma, 2:1 (35.) Marius Heck. – Schiedsrichter: Wolfgang Feix (Tauberbischofsheim.

Die Gastgeber begannen stark, setzten sich schon in der Anfangsphase gut durch und erzielten früh den Führungstreffer. Der Ball wurde von hinten über vier Stationen nach vorn in die Mitte gespielt, wo Thoma den Torwart mit einem Heber überwinden. Wenig später schob er auch zum 2:0 ein. Ab der 30. Minute wurden die Gäste stärker und kamen bald zum Anschlusstreffer. In der zweiten Hälfte erspielten sich die Gäste wieder leichte Vorteile und drängten auf den Ausgleich. Doch mit dem 3:1 sicherte sich der FV den Heimsieg.

Kickers DHK Wertheim II – SpG Oberbalbach/Unterbalbach II 4:4

Tore: 0:1 (8.) Florian Neser, 0:2 (12.) Marcel Hahn, 1:2 (31.) und 2:2 (41.) Erich Meisner, 2:3 (60.) Nils Schenkel, 3:3 (62.) Ebrima Manga, 3:4 (67.) Florian Neser, 4:4 (69.) Daniel Habermann. – Schiedsrichter: Phillipp Mühleck (Königshofen).

Die Gäste begannen stark und nutzen ihre Chancen zur frühen Führung. Doch nach einer halben Stunde kamen die Kickers besser ins Spiel und man ging mit einem Unentschieden in die Pause. Auf Grund der Hitze neutralisierten sich beide Mannschaften in der zweiten Hälfte. Immer wenn die Spielgemeinschaft in Führung ging, glich die Heimelf aus und somit ist das 4:4 ein gerechtes Ergebnis.

SV Uiffingen – SpG Winzer Beckstein/SV Königshofen II 3:5

Tore: 0:1 (7.) Konstantin Burkhard, 1:1 (25.) Lukas Ernst, 1:2 (32.), 1:3 (48.), 2:3 (65.) Jonathan Bean, 2:4 (80.), 3:5 (90.). – Schiedsrichter: Martin Kollmar (Tauberbischofsheim).

Mit einem etwas fragwürdigen Elfmeter gingen die Gäste früh in Führung, mussten dann aber den Ausgleich hinnehmen. Als die SV-Abwehr schienbar im Tiefschlaf war, konnten die Gäste die Führung ausbauen. Nach der Pause wurde der SV stärker und schaffte zweimal den Anschlusstreffer, doch die Gäste blieben über Konter gefährlich. So schossen sie zum Schluss noch zum 3:5-Endstand ein.

SpG Urphar/Lindelb./Bettingen – SpG Vikt. Werth. II/Grünenw. 5:2

Tore: 1:0 (10.), 3:2 (64.), 4:2 (77.) und 5:2 (88.) Pascal Endreß, 1:1 (23.) Christian Walter, 1:2 (45., Elfmeter) Andreas Sachnjuk, 2:2 (47.) Joses Müller. – Schiedsrichter: Mario Krämer (Schönfeld).

Die Heimmannschaft hatte mehr vom Spiel und kam so früh in Führung. Die Viktoria hatte nur wenige Chancen, nutzte diese aber, um das Spiel zwischenzeitlich zu drehen. Nach der Pause war der SSV aber die deutlich dominierende Mannschaft und drehte das Spiel. Pascal Endreß erzielte dabei einen Hattrick. Das Ergebnis ist auch in der Höhe in Ordnung, da einige Chancen ungenutzt blieben.

SV Nassig III – SpG TSV Dittwar/FC Heckfeld 0:4

Tore: 0:1 (38.) Markus Gröner, 0:2 (62.) Patrick Gausrab, 0:3 (71.) und 0:4 (76.) Manuel Both. – Schiedsrichter: Norbert Müller (Külsheim). – Gelb-rote Karte für Janik Koppitz (70., SVN) wegen wiederholten Foulspiels.

Die erste Hälfte verlief über lange Zeit ausgeglichen mit guten Torabschlüssen auf beiden Seiten. Dann hatte Gröner (Dittwar/Heckfeld) zu viel Platz am gegnerischen Strafraum und traf zur Führung für den Gast. In der zweiten Hälfte war der Gast spielbestimmender und hatte eine deutlich bessere Chancenverwertung. Auf Grund dieser war es ein verdienter Sieg, der in der Höhe allerdings zu deutlich ausfiel.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.08.2019