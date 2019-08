Die beiden Neulinge beim Debüt

SG Krautheim/Westernhausen – SPG Rippberg/Wettersd./Glas. II: Den Start in die neue Runde macht die Spielgemeinschaft Krautheim/Westernhausen II gegen die Rippberger Spielgemeinschaft. Die Krautheimer haben in der Umfrage zur FN-Fußballbeilage „Volltreffer“ immerhin zwei Titeltipps bekommen. Ob sich diese Vorschusslorbeeren am Ende für die A-Klassen-„Zweite“ auch in Zählbares umsetzen lässt, wäre zum Beginn der Runde wohl reine Spekulation.

SpG Hettingen II/Alth. II – SpG Schloßau II/Mudau II: Die Zuschauer auf dem Hettinger Sportplatz dürfen gespannt sein: Die SpG Hettingen/Altheim II gibt ihr Ligadebüt gegen eine Spielgemeinschaft, der immerhin vier Ligamannschaften in der FN-Volltreffer-Umfrage den Titel zutrauen. Es wird also ganz darauf ankommen, ob und wie die Hettinger gegen Schloßau aus den Startlöchern kommen. Die Kreisliga-„Zweite“ selbst hat ein bescheidenes Ziel für die Saison: „Vorderes Drittel“ der Tabelle.

Eintr. Walldürn II – SpG Waldhausen/Laudenberg II/Heid. II: Die „Zweite“ Walldürns hat schon vorab viele Unterstützer in der B1, die ihr schon heute die Meisterschaft in der Klasse zutrauen. Und auch selbst zeigt man mit stolzgeschwellter Brust durchaus selbstbewusste Ambitionen: Platz eins, zwei oder drei sollte es schon sein. Waldhausen wird da sicher nicht der Gegner sein, der den Start dieses Projekts ernsthaft gefährden könnte.

TSV Höpfingen III – SV Buch/Brehmen: Der zweite „Neuling“ der Liga, der SV Buch/Brehmen, tritt als Main-Tauber-Kreis-Mannschaft mit Sondergenehmigung in der Buchener B1 an, da man sich dieses Jahr getrennt von Erfeld/Gerichtstetten präsentieren möchte. Offen ist vor dem ersten Spieltag natürlich, ob das im Debüt gegen Höpfingens dritte Garnitur gelingt. cls

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.08.2019