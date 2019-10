Die „anderen Ersten“

Fünf Platzverweise in acht Spielen – so etwas gibt es im Normalfall nicht so oft, doch genau das hat sich am zurückliegenden Spieltag in der Fußball-Kreisliga Buchen zugetragen. Es ging heiß her an diesem Sonntag, denn dank des Sieges im Gipfeltreffen gegen den VfR Gommersdorf II kehrte der FC Schloßau nach fünf Spielen wieder an die Tabellenspitze zurück. Zudem fielen in den acht Kreisliga-Partien 40 Tore – das sind im Schnitt fünf Treffer pro Spiel.

Die hitzigen Duelle um die vorderen Plätze wirken sich demnach natürlich auch auf die Fairness-Tabelle aus: Zwei der fünf Platzverweise gab es für den TTSC Buchen in der Begegnung gegen den TSV Mudau. Die Buchener belegen mit einer schlechten Quote von 3.41 (siehe Fairness-Tabelle in „fußball.de“) den letzten Platz. Fünf Spieler des TTSC wurden in dieser Saison schon des Feldes verwiesen, zudem stehen 22 Gelbe Karten auf dem Konto der Kreisstädter. In der „echten“ Tabelle belegt der TTSC Buchen aber weiter den fünften Rang, und der Rückstand zur Spitze beträgt nur zwei Punkte. Der VfR Gommersdorf II führt das Fairness-Ranking mit einer Quote von 0.83 an, mit gerade einmal zehn Verwarnungen und keinem einzigen Platzverweis.

Nur ein Mal „Gelb-Rot“

Auch der Spieltag in der Kreisklasse A versprach zuvor Spannung, denn dort liefern sich gleich mehrere Teams ein Duell um die vorderen Plätze. Zwar spielte der Titelfavorit VfB Altheim nur unentschieden gegen die SpG Oberwittstadt II/Ballenberg, profitierte aber vom VfB Sennfeld/Roigheim II, der spielfrei war, und holte sich damit die Tabellenführung zurück.

In der A-Klasse ging der jüngste Spieltag aber bei weitem „friedlicher“ über die Bühne als im Oberhaus: In nur einer von sieben Partien wurde ein Spieler vom Platz gestellt – und das im Spiel Hardheim/Bretzingen gegen Krautheim/Westernhausen. Dennoch „toppt“ ein Team die negative Fairness-Bilanz des Kreisligisten TTSC Buchen: Der SV Seckach kassierte in acht Spielen 23 Verwarnungen und drei Gelb-Rote Karten und ist mit einer Quote von 4.0 das Schlusslicht der Tabelle

Doch auch hier zeigt sich, dass diese „schlechte Note“ nicht immer viel zu sagen hat: Durch den Derby-Sieg gegen Bödigheim kletterte Seckach auf den dritten Tabellenplatz und hat nur zwei Punkte Rückstand auf den ersten Rang. Die Führung der Fairness-Wertung hat derzeit der SV Hettigenbeuern inne – mit nur sechs Gelben Karten in neun Spielen. In der „offiziellen“ Tabelle belegen die Kicker aus dem Morretal lediglich den drittletzten Rang.

Eigentlich ist es oft so, dass die Letztplatzierten in der Fairness-Tabelle auch im Gesamtklassement ganz unten stehen, weil gern einmal „hingelangt“ wird, die beiden Buchener Ligen beweisen da allerdings gerade das Gegenteil.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.10.2019