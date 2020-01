Die acht besten Mannschaften spielen um den Titel

Die Halle im Wört in Tauberbischofsheim ist am Samstag, 18. Januar, Schauplatz der Finalrunde um den Kreismeistertitel der C-Junioren im Fußballkreis Tauberbischofsheim. Zu den Wettbewerb sind insgesamt 22 Teams angetreten. In der Anfang Dezember ausgetragenen Vorrunde kam für 14 Teams bereits das „Aus“, während die acht Besten am Samstag um den Titel spielen.

Dabei gilt es zunächst, die Gruppenphase erfolgreich zu bestehen und sich für das Halbfinale zu qualifizieren. Das Eröffnungsspiel der ersten Gruppe bestreiten ab 11 Uhr die Jugendspielgemeinschaft (JSG) Mainschleife und die JSG Lauda/Gerlachsheim/Oberlauda. Daneben spielen in dieser Gruppe gleich zwei Teams der JSG Königshofen/Edelfingen/Unterbalbach.

Mit der Begegnung der JSG Nassig/Wildbach Maintal gegen die JSG Umpfertal greifen auch die Teams der zweiten Gruppe ins Spielgeschehen ein (11.11 Uhr). Zudem sind die Kicker der JSG Mittleres Taubertal und der JSG Hundheim-Stb./Reicholzheim/Uissigheim dabei.

Mit den Halbfinalspielen beginnt voraussichtlich um 13.30 Uhr die entscheidende Phase in diesem Titelrennen. Das Spiel um Platz drei ist für 14 Uhr angesetzt. Gleich danach wird das Endspiel angepfiffen.

Auch für die jüngsten Kicker ist allerhand geboten:

E-Junioren

Samstag, 18. Januar (Tauber-Franken-Halle Königshofen): Gruppe 4, ab 14 Uhr: TSV Tauberbischofsheim, SV Königshofen, TSV Assamstadt, SV Oberbalbach, FV Lauda, FC Grünsfeld II und SV Königshofen II.

Sonntag, 19. Januar (Halle Im Wört Tauberbischofsheim): Gruppe 5, ab 14 Uhr: TSV Tauberbischofsheim II, TSV Unterschüpf, TSV Werbach, TSG Impfingen, SV Nassig II und auch der SV Oberbalbach II.

Sonntag, 19. Januar (Umpfertalhalle Boxberg):

Gruppe 6, ab 14 Uhr: VfB Boxberg-Wö., FC Grünsfeld, VfR Gerlachsheim, TSV Gerchsheim, FV Lauda II und TuS Großrinderfeld II.

F-Junioren

Samstag, 18. Januar (Tauber-Franken-Halle Königshofen): Gruppe 5, ab 11 Uhr: TSV Unterschüpf, SV Zimmern, FV Lauda II, TSV Assamstadt II, TSV Tauberbischofsheim II und DJK Unterbalbach II.

Sonntag, 19. Januar (Halle im Wört Tauberbischofsheim): Gruppe 6, ab 11 Uhr: TSV Tauberbischofsheim, Dorfkickers Mainschleife, FC Gissigheim, TuS Großrinderfeld, TSG Impfingen und DJK Unterbalbach.

Sonntag, 19. Januar (Umpfertalhalle Boxberg):

Gruppe 7, ab 11 Uhr: VfB Boxberg-Wö., TSV Assamstadt, TSV Schwabhausen, FC Grünsfeld, FV Lauda und VfB Boxberg-Wö. II.

Zuschauer sind bei allen Veranstaltungen herzlich willkommen. Die jugendlichen Akteure würden sich über eine lautstarke Unterstützung sicherlich freuen. Der Eintritt ist frei. kja

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.01.2020