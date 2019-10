Dezentrale Kurzschulung

In drei Stunden fit für die Spielbetriebs-Administration, und das kostenlos und vor der Haustüre? Das geht! Und zwar in der Kurzschulung DFBnet Spielbetrieb am 30. Mittwoch, Oktober, bei SV DJK Unterbalbach. Die Kurzschulung vermittelt die zentralen Inhalte, um den Spielbetrieb online abzuwickeln: von der Ergebnismeldung, über Spielbericht-Online und Pass-Online bis hin zu Liveticker und Vereinsadministration. Die Inhalte werden in Theorie und Praxis behandelt, alle Teilnehmer erhalten ein ausführliches Skript, das sie während der Schulung selbst vervollständigen. Die Kenntnisse und Fähigkeiten erleichtern nicht nur die Vereinsarbeit, sondern können auch unnötige Strafen vermeiden und somit die Vereinskassen schonen. Interessenten können die Chance auch nutzen, um mehrere Personen im Verein zu befähigen, um die Aufgaben auf verschiedenen Schultern verteilen zu können und Vertretungen zu gewährleisten. Trainer, Jugendleiter, Spielausschüsse oder Teammanager sind eingeladen. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr im Sportheim der DJK Unterbalbach, Wagnerstraße 12. bfv

