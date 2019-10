Das Tabellenfeld in der Fußball-Kreisliga Buchen lockerte sich auch nach dem 13. Spieltag nicht sonderlich auf: Zwischen dem ersten und siebten Rang liegen nur drei Punkte.

Immer wieder erlaubten sich Spitzenteams wie Gommersdorf II, Schloßau oder Sennfeld/Roigheim in den vergangenen Wochen kleine Ausrutscher. Doch dann gibt es natürlich auch solche Mannschaften wie den TSV Buchen, die genau in dieser Zeit einen „kühlen Kopf“ bewahren und die Strauchler der Konkurrenz gnadenlos ausnutzen: In den vergangenen drei Spielen rückte der TSV dank dreier Siege von Platz elf auf den sechsten Rang vor.

„Jeder hat schon Lehrgeld bezahlt“

„Die Durststrecke mit vier Niederlagen in Folge lag sicherlich nicht an den Spielern, wir haben eigentlich keine schlechten Kicker in der Mannschaft. Es lag wohl eher an der Liga, die so ausgeglichen ist, und nahezu jeder hat schon Lehrgeld bezahlen müssen, so auch wir. Jetzt haben wir es endlich kapiert, worum es geht und werden das hoffentlich auch weiter umsetzen“, analysiert Buchens Trainer Oliver Neeb die aktuelle Situation seines Teams.

Gerade die beiden jüngsten Derby-Erfolge gegen Hainstadt und Hettingen trugen maßgeblich zu dem Aufschwung der Buchener bei. Der TSV ist so etwas wie der „Derby-König“ der Kreisliga, denn aus fünf absolvierten Nachbarschaftsduellen gingen die Kreisstädter vier Mal als Sieger vom Platz – nur gegen den Stadtrivalen TTSC Buchen hatte die Neeb-Truppe das Nachsehen.

Der Fußballlehrer glaubt hier jedoch nicht an den Zufall: „Wir haben die Defensive gestärkt, um mehr Sicherheit in unser Spiel zu bekommen. Vorher haben uns immer ein paar Prozent gefehlt, in den Derbys hat dann auch die Mentalität gestimmt.“

„Konstantester wird Titel holen“

Dass die Spitzengruppe in dieser Runde größer ist und enger zusammen liegt, ist sich auch der TSV-Trainer bewusst: „Es wird am Ende die Mannschaft den Titel holen, die über die gesamte Saison hinweg am konstantesten war und sich die wenigsten Ausrutscher erlaubt hat.“

Am kommenden Sonntag steht der TSV Buchen erneut vor einer Bewährungsprobe: Zu Gast im TSV-Stadion ist der Tabellenzweite Sennfeld/Roigheim. „Wir werden die Woche über richtig ranklotzen müssen, wenn wir gewinnen wollen. Auch weil es personell bei uns aktuell nicht so dicke aussieht“, sagt der Trainer. Zusätzlich motivieren muss er seine Mannschaft deshalb aber nicht: „Wir haben am Sonntag ein Heimspiel und danach auch Schlachtfest in Buchen, das sollte für das Team Motivation genug sein“, sagt Neeb mit einem Augenzwinkern.

