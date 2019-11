Der VfR rückt auf Relegationsplatz vor

VfR Gommersdorf – Kirchfeld 3:1

Gommersdorf: Bayha, Stöckel, P. Mütsch, Silberzahn, Geissler, F. Schmidt (90., Dotzauer), Feger (70., Stelzer), Scheifler (83., G. Mütsch), Würzberger, Hespelt, Gärtner (80., Max Schmidt).

Kirchfeld: Petric, Tesanovic, Geier, Balaban (56., Sonmez), Keller (72., Kleinschmidt), Diringer (87., Frey), Filkovic, Hodzic (46., Pavkovic), Roos, Sickinger, Keck.

Tore: 1:0, 2:0 (15., 39.) Markus Gärtner, 2:1 (55.) Mario Pavkovic, 3:1 (77.) Felix Schmidt. – Besondere Vorkommnisse: Rote Karte (70., Roos) FV Kirchfeld. – Schiedsrichterin: Evelyn Holtkamp (Mannheim). – Zuschauer: 240.

Spannung pur lag im Spiel der Verbandsliga zwischen dem VfR Gommersdorf und dem FV Kirchfeld von der ersten Minute an bis zum Schlusspfiff der Unparteiischen in der Luft. Am Ende hatten die Jagsttäler verdient mit 3:1 das Abstiegsduell gewonnen und rückten dadurch auf den Relegationsplatz vor.

Die erste Möglichkeit hatten die Gäste nach fünf Minuten. Der frei gespielte Daniel Filkovic vergab aber kläglich. Die Gommersdorfer machten es besser. Jakob Hespelt spielte nach einem Doppelpass mit Felix Schmidt den Ball flach nach innen, wo die Abwehr der Gäste den Ball nicht aus der Gefahrenzone brachte. Markus Gärtner (15.) ver-senkte den frei liegenden Ball zum 1:0 und schickte seine Geburtstagsgrüße nach außen. Gästetorhüter Kristijan Petric verhinderte dann das 2:0, als er einen Schuss von Jakob Hespelt (17.) um den Pfosten drehte. Den darauf folgenden Eckball köpfte Sascha Silberzahn nur ganz knapp vorbei. Die überharte und zum Teil an die Grenze des erlaubten gehenden Gäste provozierte nicht nur einige Freistöße für die Gommersdorfer, sondern auch einige Blessuren bei den Jagsttälern. Trotz allem Einsatz konnten die Gäste das 2:0 für die Platzherren nicht verhindern. Nach einem Eckball stand wiederum Markus Gärtner goldrichtig und köpfte zum 2:0-Halbzeitstand ein.

Nach dem Wechsel versuchten die Kirchfelder vehement, einen Treffer zu erzielen. Die Hogen-Elf konnte sich nur schwer befreien. Die Aggressivität der Gäste überschritt oft das Erlaubte, was aber dann auch zum Erfolg für sie führte. Die Gommersdorfer brachten den Ball nicht sauber aus der Abwehr, die nachsetzenden Gäste nutzten dies durch einen Flachschuss von Mario Pavkovic (55.) ins untere Eck zum 2:1-Anschluss. Die Partie stand in den folgenden Minuten auf Messers Schneide, Abstiegskampf pur. Nach einer Roten Karte (70.) wegen angeblicher Beleidigung dezimierten sich die Gäste selbst und gaben indirekt den Weg für den Gommersdorfer Erfolg frei. Der VfR stellte Minuten nach der Hinausstellung den Sieg sicher. Die Gästeabwehr konnte Jakob Hespelt nicht mehr am Flügel einfangen, seine Hereingabe vollendete Felix Schmidt (77.) zum 3:1.

