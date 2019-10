Der TSV hat bessere Chancen

TTSC Buchen – FC Schloßau: 2:5 verlor der FC Schloßau am Mittwoch das Pokal-Halbfinale gegen Gommersdorf II und verpasste das Endspiel (wir berichteten). Nun liegt die volle Konzentration wieder auf der Liga, wo der FC die Tabellenführung behaupten will. Mit dem TTSC Buchen wartet ein „schwerer Brocken“ auf das Team von Christian Schäfer. Als Aufsteiger aus der A-Klasse präsentiert sich der TTSC bisher sehr solide im Oberhaus und belegt derzeit den fünften Tabellenplatz. Um weiter „oben“ mitzuspielen, ist der Gastgeber auf Punkte angewiesen – genauso wie auch der FC Schloßau. Man darf also ein heiß umkämpftes Duell erwarten. Sennfeld/Roigheim – Eintracht Walldürn: Die Walldürner Eintracht hat sich nach zuvor zwei Niederlagen wieder gefangen und siegte gegen Hettingen dank zwei Hattricks von Mario Turra und Fabian Kaiser. Ganz so einfach, wie gegen den FCH dürfte es in Sennfeld nicht werden, denn die Gastgeber stehen zurecht auf dem zweiten Tabellenplatz. Um etwas Zählbares mitzunehmen, muss die Eintracht gegen den VfB ihren besten Fußball zeigen, sonst bleibt nur das Nachsehen. Erfeld/Gerichtstetten – Mudau: Ein 3:3 knöpfte der TSV Mudau am vergangenen Sonntag dem TTSC Buchen ab, und die Odenwälder entfernen sich so weiter von den Abstiegsplätzen. Die SG Erfeld/Gerichtstetten hingegen steckt noch immer im Tabellenkeller fest, obwohl die SG keines der zurückliegenden fünf Spiele verlor. Beide Mannschaften sind also auf Punkte angewiesen. FC Schweinberg – SV Waldhausen/FV Laudenberg: Eigentlich stehen die entscheidenden Wochen in einer Spielzeit immer erst zum Endspurt der Saison an, doch beim FC Schweinberg sind auch die kommenden Wochen schon wegweisend. Denn eines ist klar: Wenn der FCS so weiter spielt wie bisher, sieht es am Rundenende ziemlich düster aus für die Erftäler, und die Wahrscheinlichkeit, dass man erstmals nach 24 Jahren wieder in die A-Klasse absteigt, wird immer größer. Denn auch die zuvor stabile Defensive des FCS schwächelt nun immer mehr: In den vergangenen drei Spielen kassierten die Schweinberger zehn Gegentore. auf der anderen Seite wird der Angriff aber auch nicht stärker. Der FC muss also unbedingt Gas geben, und das Duell gegen Waldhausen/Laudenberg wird eines der wegweisenden Spiele für den FC sein. FC Donebach – SV Osterburken: Nach sieben Spielen ohne „Dreier“ kehrte der FC Donebach mit dem 3:0-Erfolg gegen Schlierstadt wieder auf die Siegerstraße zurück und verließ den direkten Abstiegsplatz. Mit einem Sieg gegen den Landesliga-Absteiger Osterburken können die Odenwälder wieder den Anschluss zum Tabellenmittelfeld herstellen. Die Gäste werden die Punkte freilich nicht einfach herschenken, nachdem auch sie zuletzt drei Siege aus fünf Spielen holten. FC Hettingen – TSV Buchen: Mit den besseren Voraussetzungen geht der TSV Buchen in das Derby. Der Erfolg im Nachbarschaftsduell gegen Hainstadt war der zweite Sieg in Folge für die Neeb-Truppe. Das Duell gegen „Hettje“ kommt also gerade richtig, zumal es beim Gastgeber zur Zeit nicht „rund läuft“: Die 0:6-Klatsche gegen Walldürn war die vierte Niederlage in Serie für das Team von Coach Michael Wolf. Apropos Wolf: Für den Hettinger Trainer ist Buchen kein Unbekannter, denn neun Jahre lang gab der ehemalige Verbandsliga-Spieler die Kommandos an der Seitenlinie des TSV. Gemeinsam mit Top-Torjäger David Reimann und weiteren Spielern kam er zur Saison 2017/18 nach Hettingen und feierte im ersten Jahr gleich den direkten Wiederaufstieg in die Kreisliga. Seither gab es in der Liga zwei Duelle, und der FC ging nie als Sieger vom Platz. Es wird also einmal Zeit für einen „Dreier“. Gommersdorf II – Götzingen/ Eberstadt: Die Gastgeber zogen am Mittwoch ins Kreispokalfinale ein, und auch in der Liga steht der VfR top da. Die Abstände auf den vorderen Plätzen sind so gering, dass sich die Tabellensituation ständig ändert. Da beide Teams punktgleich sind und der Sieger dieser Begegnung sich sogar, je nach Ergebnis der anderen Spiele, die Führung in der Kreisliga-Tabelle holen kann, verspricht dieses Duell Spannung. Spvgg. Hainstadt – SV Schlierstadt: Das Tabellenfeld der Kreisliga Buchen ist weiter ganz dicht beinander und so wird jeder kleine Ausrutscher direkt „bestraft“. So auch bei der Spvgg. Hainstadt, die zuletzt gegen Buchen mit 2:3 verlor und dadurch vom dritten auf den sechsten Platz abrutschte. Ein Sieg gegen das Tabellenschlusslicht Schlierstadt ist also Pflicht für die Spielvereinigung, wenn sie den Anschluss an die oberen Plätze nicht verlieren will.

