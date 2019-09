Der Test gelingt problemlos

Hakro Merlins Crailsheim – Science City Jena 84:65

Crailsheim: Russell (6 Pkt/1 Reb/4 Ass), Carpenter, pan (16 Pkt/3 Reb/5 Ass), Herrera (11 Pkt/3 Reb/1 Ass), Ford (8 Pkt/8 Reb/3 Ass), Morgan (9 Pkt/5 Reb/1 Ass), Dejan Kovacevic (7 Pkt/1 Reb), Hawkins (19 Pkt/3 Reb/3 Stl), Jones (8 Pkt/2 Reb/3 Ass/ 3 Stl), Antunovic, Evans, Aleksa Kovacevic.

Die Hakro-Merlins aus Crailsheim entschieden auch ihr drittes Testspiel innerhalb einer Woche für sich. Ohne den angeschlagenen Fabian Bleck zeigten die Crailsheimer eine über weite Strecken souveräne Leistung und entschieden das Spiel verdientermaßen mit 84:65 für sich.

Die Hakro Merlins fanden besser in die Partie und gingen dank einer guten Defensivleistung in Führung. In der Offense trafen die Jungs von Tuomas Iisalo zwar zu Beginn nicht immer die beste Entscheidung, verbesserten sich jedoch im weiteren Verlauf. Bis zur ersten Viertelpause wuchs der Vorsprung auf 23:11.

Auch im zweiten Spielabschnitt präsentierten sich die Zauberer in der Verteidigung hochkonzentriert und ließen Science City Jena zu keinen leichten Punkten kommen, stattdessen zwang man die Thüringer zu Turnovern. Nach knapp fünf Minuten gelangen den Gästen lediglich zwei Punkte und Coach Frank Menz nahm eine Auszeit. Danach war Jena etwas besser im Spiel. Bis zur Halbzeitsirene häuften sich hingegen die Fehler bei den Merlins – Halbzeitstand: 40:25.

Die Crailsheimer hatten Mühe zu Beginn der zweiten Hälfte und kamen schnell in Foul Trouble, so dass Tuomas Iisalo früh eine Auszeit nutze. Danach agierten beide Teams etwa auf Augenhöhe, weshalb sich der Abstand zunächst nicht nennenswert veränderte. Doch mit zunehmender Vierteldauer legten die Hakro Merlins einen Zahn zu und spielten wieder mit mehr Energie. So gingen die Hohenloher Franken mit 66:39 in die letzte Pause. Für die letzten zehn Minuten nahmen sich die Gäste viel vor und brachten mehr Energie aufs Feld. Die Crailsheimer brauchten etwas Zeit, bis sie die passende Antwort darauf fanden. Man merkte den Gastgebern an, dass sie nicht mehr mit voller Intensität auftraten. Zum Ende kamen auch die Regionalligaspieler Aleksa Kovacevic, Sandro Antunovic und Trevor Evans zu ein wenig Spielzeit. So endete das Testspiel mit 84:65. vbu

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.09.2019