Der Spitzenreiter schwächelt

Türkgücü Wertheim – TSV Assamstadt II 1:1

Tore: 0:1 (8.) Tobias Reinhold Habel, 1:1 (58.) Daniel-Florin Lupu. – Schiedsrichter: Herbert Hemrich (Reicholzheim).

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit fanden die Platzherren nur schwer in die Partie. Besser machten es die Gäste, als ihnen nach einem Stellungsfehler der Heimelf der überraschende Führungstreffer durch Tobias Reinhold Habel gelang. Nach dem Seitenwechsel wurden die Gastgeber dominanter und erzielten folgericht den zu diesem Zeitpunkt hochverdienten Ausgleich. Im weiteren Spielverlauf versuchte die Heimmannschaft mit aller Macht, doch noch den Siegtreffer zu erzielen.

Rauenberg/B. – SV Külsheim 3:3

Tore: 1:0 (19.) Louis Müssig, 1:1 (25.) nicht bekannt, 2:1 (41.) und 3:1 (43.) jeweils Björn Poschmann, 3:2 (63.), Georg Würzberger, 3:3 (83.) Marco Hochstatter.

Nachdem sich die Anfangsphase noch ausgeglichen gestaltete, übernahmen die Hausherren fortan die Initiative. So war es nicht verwunderlich, dass Louis Müssig die Gastgeber mit 1:0 in Führung brachte. Die Gäste verlegten sich aufs Kontern und erzielten nur wenige Minuten später den etwas überraschenden Ausgleich. Als die Heimelf kurz vor der Pause durch Treffer von Björn Poschmann auf 3:1 davonzog, schien die Partie gelaufen. Dies änderte sich, als die Gäste aus einer guten Abwehr heraus mit zwei schnell vorgetragenen Kontern durch Georg Würzberger und Marco Hochstatter den für die Gäste doch etwas glücklichen Punktgewinn perfekt machten.

SpG Tauber‘heim II/Hochh. – SpG Nassig II/Sonderriet 0:6

Tore: 0:1 (42.) Nikolai Hörner, 0:2 ( 51.) Lukas Schwenk, 0:3 (54.) Nikolai Hörner, 0:4 (65.) Lorenz Kunkel, 0:5 (67.) Eric Klein, 0:6 (79.) Raffael Herbach. – Schiedsrichter: Erwin Roth (Mondfeld).

Die Gäste begannen voller Elan. Die Gastgeber verlagerten sich dagegen auf Konter und gestalteten die Partie bis kurz vor der Pause einigermaßen ausgeglichen, ehe Nikolai Hörner zur verdienten Gästeführung traf. Als Lukas Schwenk kurz nach dem Seitenwechsel auf 2:0 erhöhte, war der Widerstand der Platzherren gebrochen. Was folgte waren noch vier weitere Treffer durch Nikolai Hörner, Lorenz Kunkel, Eric Klein und Raffael Herbach zum auch in dieser Höhe verdienten 0:6-Endstand.

TSG Impfingen – FC Eichel 0:3

Tore: 0:1 (50.) und 0:2 (59.) jeweils Marco Kirschner, 0:3 (69.) Alexander Helfenstein, Schiedsrichter: Christian Hofmann (Messelhausen).

In einem guten und fairen A-Klasse-Spiel begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. Die Heimelf versäumte es in der Anfangsphase, eine hochkarätige Chance zu nutzen, so dass es torlos in die Pause ging. Nach dem Seitenwechsel spielten die Gäste ihre ganze Cleverness aus und stellten mit zwei Treffern durch Marco Kirschner und einem Tor durch Alexander Helfenstein, den verdienten, wenn auch etwas zu hoch ausgefallenen Auswärtssieg sicher.

SpG Welzbachtal – SV Distelh. 2:0

Tore: 1:0 (28.) Sergey Zimin, 2:0 (80.) Michele Jörg. – Schiedsrichter: Christian Metzger (Rosenberg).

Beide Mannschaften suchten sofort die Offensive und kamen auch zu zahlreichen Chancen.

Die Führung für die Heimelf resultierte aus einem Abpraller, den Sergey Zimin zur verdienten 1:0-Führung nutzte. Pech hatten die Gäste als sie kurz nach dem Rückstand nur die Latte trafen. Trotz weiterer Bemühungen fielen bis zur Pause keine weiteren Treffer mehr. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gastgeber wieder das Kommando und konnten in der Schlussphase durch Michele Jörg den letztendlich verdienten 2:0 Erfolg sicherstellen. Die Gäste waren danach körperlich nicht mehr in der Lage, das Blatt noch zu ihrem Gunsten zu wenden.

SpG Windischbuch/Schwabh. II – SV Anadolu Lauda 1:3

Tore: 0:1 (13.) Mehmet Gökgur, 0:2 (17. Foulelfmeter ) Can Karadag, 0:3 (46.) Ahmet Dogan, 1:3 (51.) Eigentor. – Schiedsrichter: Matthias Müller. – Besondere Vorkommnisse: Rote Karte für Gästespieler wegen unsportlichen Verhaltens.

Die Anfangsphase der Partie war geprägt von vielerlei technischen Fehlern, so dass kein richtiger Spielfluss zustande kam. Die frühe Gästeführung resultierte aus einer verunglückten Flanke. Die Gäste erhöhten durch einen von Can Karadag verwandelten Foulelfmeter auf 2:0.

Nach dem Seitenwechsel setzten die Gäste ihren Torreigen mit dem schnellen Treffer durch Ahmet Dogan fort. Die Hausherren ließen sich jedoch nicht beeindrucken und erzielten nach einem Eckball den verdienten Anschlusstreffer.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.09.2019