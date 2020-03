Der Spielbetrieb läuft zunächst ganz normal weiter

Der Badische Fußball-Verband hat in Abstimmung mit den Fußballverbänden in Baden-Württemberg seine Vereine zur aktuellen Situation bezüglich des Coronavirus’ informiert. Die Infektionsgefahr durch das Coronavirus wird aktuell intensiv in der Öffentlichkeit diskutiert und die Zahl der Verdachtsfälle in Deutschland und Baden-Württemberg steigt.

Nachdem aber das Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg sowie das Robert Koch-Institut das Risiko für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland derzeit weiterhin als gering einschätzen, besteht für die Fußballverbände aktuell keine Veranlassung, den Spielbetrieb ruhen zu lassen. Daher finden in allen drei Landesverbänden in Baden-Württemberg bis auf Weiteres alle geplanten Spiele statt.

Dies kann sich jederzeit verändern. Daher beobachten die Fußballverbände die Entwicklung weiterhin aufmerksam und werden gegebenenfalls auf Hinweise der Gesundheitsbehörden auch sehr kurzfristig reagieren, sollte dies notwendig werden.

Auf Handschlag verzichten

„Wir rufen unsere Vereine auf, achtsam zu sein. Hygienemaßnahmen wie beispielsweise gründliches und wiederholtes Händewaschen und das Fernbleiben vom Training bei Erkältungssymptomen sind wichtig. Auch auf den Handschlag vor, während und nach dem Spiel sollte verzichtet werden“, heißt es in der Mitteilung des Verbände an die Vereine.

Info: Weitere Infos liefert das Interview mit DFB-Arzt Prof. Dr. Tim Meyer auf www.dfb.de

