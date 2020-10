Der SpG Welzbachtal stehen alle Türen offen

Bereits am morgigen Samstag (24. Oktober, 16.30 Uhr) empfängt die SpG Windischbuch/Schwabhausen II die SpG Impfingen/Tauberbischofsheim II. Die Hausherren waren am letzten Wochenende wegen eines Corona-Verdachtfalls nicht im Einsatz. Die Gäste mussten gegen die SpG Rauenberg/Boxtal ran und verpassten mit viel Pech zumindest einen Punkt. Der auf dem vorletzten Tabellenplatz „festgenagelte Gastgeber“ wird versuchen, endlich etwas Zählbares einzufahren und den Anschluss nach oben zu schaffen. „Wenn nicht jetzt, wann dann“, muss die Devise der Heimelf lauten. Sollte ihnen der erste Sieg gelingen, könnten sie punktemäßig sogar zur Gastmannschaft aufschließen.

Ein weiteres Negativerlebnis musste der SV Distelhausen verkraften. Eigentlich wollte man gegen den bis dahin sieglosen SV Anadolu Lauda punkten. Allerdings ging der Schuss nach hinten los, so dass es bei den mickrigen vier Punkten aus sechs Spielen blieb. Dass es am kommenden Sonntag besser werden könnte, erscheint fraglich, kommt doch mit dem FC Grünsfeld II ein Team angereist, das den Tabellenführer unerwartet deutlich mit 4:1 geschlagen hat. Sollten die Gäste ihren Lauf beibehalten können, muss es für die Platzherren zuerst darum gehen, die Abwehr zu stärken und auf Konter zu lauern. Nur wenn dies gelingt, ist auch in dieser Begegnung vielleicht eine Überraschung möglich.

Einen „Top-Job“ macht bisher die Mannschaft der SpG Welzbachtal. Obwohl das Spiel gegen die SpG Windischb./Schwabhausen II ausgefallen ist, war man auf Grund der Niederlage der SpG Beckstein/Königshofen II der eigentliche Sieger des vergangenen Spieltages. Bei einem Spiel weniger und der gleichen Punktzahl wie der Tabellenführer hat man in naher Zukunft gute Aussichten, auf Tabellenplatz eins zu springen. Dies wird wohl auch der kommende Gegner der SV Anadolu Lauda nicht verhindern können. Obwohl die Gäste erstmals in dieser Saison punkteten, scheint der Gastgeber eine Nummer zu groß zu sein, um mit einem oder gleich mehreren Punkten zu liebäugeln. Zu ungleich stellen sich zur Zeit die Kräfteverhältnisse dar. Somit deutet alles auf einen ungefährdeten Sieg der Heimelf hin.

Mit einer knappen Niederlage gegen den FC Eichel im Gepäck musste die SpG Dittwar/Heckfeld den Heimweg antreten. Das wird die Mannen um Spielertrainer Thomas Lotter aber nicht umhauen, im Gegenteil. Man wird hoch motiviert sein, der nur zwei Punkte besser dastehenden SpG Rauenberg/Boxtal die Punkte abzujagen. Möglich ist dies allemal, denn: Zu gut hat sich der letztjährige Aufsteiger bisher präsentiert. Sollte der torgefährlichste Sturm der Liga auf Touren kommen, wird es für die Gäste nicht einfach werden, etwas Zählbares mitzunehmen. Vielleicht teilt man sich auch die Punkte.

In Lauerstellung und mit einem Spiel weniger liegt der TSV Assam–stadt II auf dem vierten Tabellenplatz. Bei einem weiteren Sieg und einem Patzer der Konkurrenten könnten man sogar ganz nach oben gelangen. Dazu wird es nach dem spielfreien Wochenende nötig sein, wieder schnell in Tritt zu kommen. Einfach wird die Aufgabe nicht werden, denn mit der SpG Uissigheim II/Gamburg gibt eine Mannschaft ihr Gastspiel auf Assamstadts Höhen, die bei nur fünf Spielen, immerhin schon acht Punkte eingefahren hat. Sollten die Hausherren aber ihre wiedergewonnene Heimstärke erneut unter Beweis stellen, ist der anvisierte Dreier durchaus möglich.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.10.2020