Der „Schützenkönig“ heißt Eric Klein

Tilmann Kempf (vorn links) und Uissigheims köpfender Elias Vorschneider kämpfen um den Ball. Die Zuschauer sahen eine torreiche Partie. Der Gastgeber ging in der zweiten Hälfte ab dem 3:3 immer wieder in Führung, doch die Gäste glichen ebenso oft wieder aus. Am Ende teilten sich beim Stand von 5:5 beide die Punkte.