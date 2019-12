Der Nachwuchs ist wieder im Einsatz

In der Halle am Wört in Tauberbischofsheim setzen am Sonntag, 15. Dezember, die Nachwuchskicker im Fußballkreis Tauberbischofsheim die Futsal-Titelkämpfe mit der Vorrunde der B-Junioren fort. Insgesamt 17 Teams gehen in der Vorrunde an den Start.

Dabei gilt es zunächst, die Vorrunde erfolgreich zu bestehen und sich damit für die Endrunde (25. Januar 2020) zu qualifizieren. Die vier Ersten platzieren sich für die Fortsetzung.

Um 10.30 Uhr wird die Punktehatz mit dem ersten Spiel der Gruppe A zwischen der Jugendspielgemeinschaft (JSG) Unterbalbach/Oberbalbach/Edelfingen und FV Lauda II eröffnet. Die Mitkonkurrenten in dieser Gruppe kommen von der JSG Großrinderfeld/Gerchsheim/Schönfeld, JSG Mittleres Taubertal III, JSG Nassig/Maintal II und dem TSV Assamstadt.

Ab 13.30 Uhr wird dann der Wettbewerb mit der Gruppe B fortgesetzt. In der Auftaktbegegnung stehen sich die JSG Umpfertal und die zweite Garnitur aus dem Mittleren Taubertal gegenüber. Mit der JSG Brehmbachtal, JSG Nassig, JSG Uissigheim/Reicholzheim/Külsheim und JSG Mainschleife II ist diese Gruppe sicher hochkarätig besetzt, und das lässt spannende Spiele erwarten.

Für die Teams der Gruppe C geht es um 16.30 Uhr mit dem Spiel JSG Umpfertal II gegen FV Lauda los. Die Mitbewerber lauten JSG Mainschleife, JSG Mittleres Taubertal und JSG Uissigheim II. kja

