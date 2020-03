Der Aufstieg als Abschiedsgeschenk?

Der Fußball ist zurück im Fußballkreis Buchen – zumindest zum Teil. Während die Teams der beiden B-Klassen erst am nächsten Wochenende wieder den Spielbetrieb aufnehmen, wurde in der Kreisliga und die A-Klasse schon wieder gespielt. Allerdings mussten in der Kreisliga schon wieder drei Begegnungen abgesagt werden. Da schon am vorigen Wochenende Spiele ausgefallen sind, hat die Tabelle nun ein „schiefes Bild“. Die Diskussionen in den Sportheimen gingen auch deshalb darum, ob es nicht geschickter sei, Spieltage komplett abzusagen, um die Chancengleichheit zu wahren. Im Kreis Tauberbischofsheim wurden bereits am Freitagmorgen alle Spiele „gecancelt“. Es bleibt die ewige Frage, wie Spielabsagen am besten zu handhaben sind.

Kreisliga Buchen

Der VfB Sennfeld/Roigheim, zu Beginn der Saison äußerst dominant, hat sich nach der 0:1-Heimniederlage endgültig aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Nach dem Traumstart in die Saison mag das ärgerlich sein, zumal man den dritten Platz als Ziel ausgegeben hatte. Allerdings muss man bedenken: Es ist erst das zweite Jahr, in dem die „Spielgemeinschaft“ in dieser Klasse spielt, und in einem solchen haben manch andere Teams schon schlimmere Einbrüche erlebt.

Von einem Einbruch spricht man beim TSV Götzingen/VfL Eberstadt trotz der dritten Saisonniederlage in Buchen sicher noch nicht. Das kann passieren, zumal man beim Spitzenteam TSV Buchen verloren hat. Hier möchte Trainer Oliver Neeb wohl den Wiederaufstieg in die Landesliga Odenwald als sein Abschiedsgeschenk hinterlassen. Für ihn übernimmt Antonio Lopez zur Saison 2020/21.

Eine Tendenz lässt sich im Kampf um den Klassenerhalt nicht ablesen: Der Letzte Erfeld/Gerichtstetten verlor erwartungsgemäß beim Spitzenteam Hainstadt, die Begegnungen von Hettingen, Schweinberg, Donebach und Schlierstadt fielen aus. Das 2:2 der Walldürner gegen Heidersbach bringt die Eintracht nur bedingt nach vorne.

Kreisklasse A Buchen

Das Spitzenquartett ist erwartungsgemäß mit Siegen in die Restrückrunde gestartet. Im Gegensatz zu Krautheim/Westernhausen (5:1 gegen Sindolsheim/Rosenberg II) machte es Liga-Primus Altheim gegen den Vorletzten Hettigenbeuern überraschend spannend. „Hauptsache das erste Spiel des Jahres gewonnen“, wird man sich bei der Truppe von Trainer Johannes Volk sagen und weiter für die Kreisliga planen.

Der SV Seckach siegte ebenfalls klar (4:0) bei der „SG“ Hardheim/Bretzingen. Nach dem blutleeren Auftritt der Erftäler ist hier schwer zu befürchten, dass die Spielgemeinschaft von der Kreisliga Buchen direkt in die B-Klasse durchgereicht wird. . .

