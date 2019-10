Denkwürdiges Lokalderby

SpG Uissigheim/Gamburg – SpG Windischb./Schwabhausen II 2:2

Tore: 1:0 (46.) Andre Göbel, 1:1 (65.Foulelfmeter) Marcel Weiland, 2:1 (75.) Aaron Tomic, 2:2 (90.) Jürgen Kohler. – Gelb-rote Karte für ein Gästespieler (83.). – Schiedsrichter: Christian Metzger (Rosenberg.

In der ersten Spielhälfte begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe, wobei die Hausherren gleich zu Beginn Glück hatten, als die Gäste nur die Latte trafen. Nach dem Seitenwechsel machte die Heimelf mehr Druck und ging durch Andre Göbel auch schnell mit 1:0 in Führung. Nach einer Grätsche im Strafraum erzielten die Gäste per Foulelfmeter durch Marcel Weiland den bis dahin etwas glücklichen Ausgleich. Die Platzherren spielten weiter nach vorne und wollten unbedingt ihren zweiten Treffer setzen, was ihnen durch Aaron Tomic auch gelang. Nun kontrollierte man Ball und Gegner und sah schon wie der sichere Sieger aus, ehe Gästespieler Jürgen Kohler einen Konter zum letztendlich etwas glücklichen Remis abschloss.

SpG Tauber‘heim II/Hochhausen – SpG Welzbachtal 0:1

Tore: 0:1 (12.) Benjamin Hartmann. – Besondere Vorkommnisse: Heimelf verschießt Foulelfmeter (70.). – Gelb-rote Karte für einen Gästespieler (85.). – Schiedsrichter: Gerhard Kammleiter (Creglingen).

Die Gäste erwischten den besseren Start und versuchten früh Akzente zu setzen, ohne sich jedoch größere Chancen herauszuspielen. Ausgehend von einem Fehler beim Spielaufbau gingen die Gäste durch Benjamin Hartmann etwas überraschend mit 1:0 in Führung. Die Platzherren kamen nach einer kurzer „Schockstarre“ besser in die Partie und bestimmten auch nach der Pause das Geschehen. Als sie 20 Minuten vor Spielende einen Foulelfmeter zugesprochen bekamen und diesen verschossen, war die größte Möglichkeit vertan. Die Gäste versuchten fortan über Konter ihr Glück, blieben aber ebenfalls erfolglos. Nachdem den Platzherren trotz Überlegenheit kein Treffer mehr gelang, blieb es bis zum Schluss beim letztendlich etwas schmeichelhaften Auswärtssieg.

TSV Assamstadt II – SV Distelhausen 1:1

Tore: 1:0 (31.) Bastian Quenzer, 1:1 (80.) Johann Neuberger. – Rote Karte für einen Gästespieler wegen Tätlichkeit (44.). – Schiedsrichter: Werner Scheidle (Bad Mergentheim).

Nach verhaltenem Beginn kam die Heimelf immer besser in die Partie und sorgte mit einem Pfostenschuss für die erste große Gefahr. Die Gastgeber blieben spielbestimmend und gingen folgerichtig durch Bastian Quenzer auch mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel plätscherte das Spiel ohne große Höhepunkte vor sich hin. Gästespieler Johann Neuberger blieb es vorbehalten, zehn Minuten vor Spielende den zu diesem Zeitpunkt völlig überraschenden Ausgleich zu erzielen. Trotz nochmaligen Bemühens der Platzherren blieb es bis zum Schluss beim etwas glücklichen Punktgewinn für die Gäste.

FC Külsheim – TSG Impfingen 1:1

Tore: 0:1 (35.) Mouath Salama, 1:1 (63.) Niklas Duda. – Schiedsrichter: Walter Kammleiter (Creglingen).

Die Gäste bestimmten von Beginn an die Partie und gingen verdientermaßen durch Mouath Salama mit 1:0 in Führung. Die Heimelf fand, zumindest im ersten Spielabschnitt, nie zu ihrem Spiel und ließ sich gegen kampfstarke „Ümpfemer“ den Schneid abkaufen. Nach dem Seitenwechsel wurden die Platzherren deutlich stärker und drängten die Gäste mehr und mehr in die Defensive. Lohn hierfür war der verdiente Ausgleich durch Goalgetter Niklas Duda. Nun versuchten die Gastgeber mit Macht, den Siegtreffer zu erzielen, was ihnen aber trotz größter Chancen nicht mehr gelang. Nachdem auch die Gäste mit ihren guten Möglichkeiten fahrlässig umgingen, blieb es bis zum Schluss bei der für die Hausherren unbefriedigenden Punkteteilung.

FC Eichel – SpG Rauenberg/Boxtal 0:1

Tor: 0:1 (15.) Felix Böxler. – Gelb-rote Karten jeweils für einen Gästespieler (70.) und einen Spieler der Heimelf (80.). – Schiedsrichter: Klaus Steffan (Gissigheim).

In einem rassigen A-Klassen-Spiel siegten die Gäste am Ende etwas glücklich mit 1:0. Beide Teams schenkten sich nichts, wobei die Hausherren die besseren Torchancen zu verzeichnen hatten. So war es etwas überraschend, dass die Gäste nach einer Viertelstunde durch Felix Böxler in Führung gingen. Die Heimelf versuchte nun mit aller Macht den Ausgleich zu erzielen, schaffte es jedoch trotz guter Möglichkeiten nicht, den Ball im gegnerischen Netz unterzubringen. Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild: wütend den Ausgleich suchende Platzherren und sich auf Kontern verlegende Gäste. Nach zwei gelb-roten Karten was es bis zum Schluss ein Abnutzungskampf, bei dem die SpG Rauenberg/Boxtal als glücklicher Sieger vom Platz ging.

SpG Nassig II/Sonderriet – Türkgücü Wertheim 3:3

Tore: 0:1 (14.) Furkan Uzun, 0:2 (43.) Göktürk Kizildeniz, 1:2 (76.) Eigentor, 2:2 (88.) Peter Ziegler, 2:3 (90.+4) Göktürk Kizildeniz, 3:3 (90.+8) Erik Klein. – Gelb-rote Karten jeweils für ein Gästespieler (wegen wiederholten Foulspiels/63.) und ein Spieler der Heimelf (90.+8). – Rote Karte für den Gästetrainer (nach Spielende). – Schiedsrichter: Rudi Strachon (Schneeberg).

Die Hausherren begannen druckvoll, dennoch ging der Tabellenführer durch Furkan Uzun früh mit 1:0 in Führung. Beide Teams investierten viel, doch nur den Gästen gelang durch Göktürk Kizildeniz kurz vor der Pause ein weiterer Treffer zum 2:0-Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel wurde die Heimelf druckvoller und erzielte, auch bedingt durch eine Gelb-rote Karte für einen Gästespieler, den verdienten Anschlusstreffer. In einer turbulenten Schlussphase gelang den Platzherren durch Peter Ziegler noch der Ausgleich, ehe Göktürk Kizildeniz in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Treffer die erneute Gästeführung gelang. Den Schlusspunkt unter eine denkwürdige Begegnung setzte Goalgetter Erik Klein, als er mit der letzten Aktion des Spieles zum 3:3 Endstand einnetzte.

