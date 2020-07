Den VfB in der Kreisliga etablieren

Nach Meisterschaft und gelungenem Aufstieg in die Fußball-Kreisliga werden Spielertrainer Johannes Volk und Spieler-Co-Trainer Daniel Czerny die Geschicke des VfB Altheim auch in der kommenden Saison lenken. Ausschlaggebend hierfür war sicherlich die gute Stimmung in der Mannschaft, die sich auf die neue Aufgabe freut und als Team zusammenbleibt.

„Nicht nur die Meisterschaft, die außergewöhnliche Dominanz, die sich in Punkte und Torverhältnis widerspiegelt, auch die Tatsache, dass sich jeder einzelne Spieler taktisch und spielerisch weiterentwickelt hat, spricht für die Arbeit der beiden Trainer. Akribische Vorbereitung und Disziplin in Training und Spiel waren der Garant für diesen Erfolg und Entwicklung“, so die Feststellung von Fußballabteilungsleiter Thorsten Frank und den beiden Spielausschussvorsitzenden Roland und Thomas Kappes.

Zukünftiges Ziel der Verantwortlichen ist sicherlich die langfristige Etablierung in der Kreisliga. Von dort war man in der Saison 2015/16 abgestiegen und versucht seither den Wiederaufstieg. Vier Jahre hat der VfB dazu gebraucht und ist dabei zweimal als undankbarer Dritter gescheitert. Selbst die Möglichkeit des Aufstieges durch ein Relegationsspiel in der Saison 2016/17 wurde nicht genutzt. So setzten Verein und die Verantwortlichen vor der abgelaufenen Saison und insbesondere auch für das Jahr des 100-jährigen Jubiläums, alles daran, den Aufstieg zu schaffen.

Erfahrung aus höheren Klassen

Mit dem neuen Trainerteam, bestehend aus dem Ex-Oberligaspieler Johannes Volk und VfB-Eigengewächs Daniel Czerny, der als Landesligaspieler vom TSV Oberwittstadt zurückgekehrt ist, wurden die Voraussetzungen geschaffen. Mit der Rückkehr einiger früherer VfB-Spieler wurde ein tolles funktionierendes Team aufgestellt, welches nur dieses eine Ziel vor Augen hatte. Dass diese Saison aufgrund der Corona-Pandemie so endete, ist den Trainern und Spieler nicht recht, denn ihnen wäre eine sportliche Lösung lieber gewesen. Das zeigt auch das Selbstvertrauen, welches nicht zuletzt auch der guten Vorbereitung für die Rückrunde geschuldet ist.

„Wir hatten uns einiges vorgenommen“ so ist die einheitliche Meinung. Dennoch ist die Leistung bis zum Entscheid des Verbandes, die Runde vorzeitig zu beenden und Meisterschaft und Aufstieg über eine Quotientenregel zu ermitteln, eindrucksvoll: Acht Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten und eine Tordifferenz von 53:8 ist überragend. 43 Punkte aus 16 Spielen, nur ein Unentschieden und eine Niederlage zeigten die Dominanz des VfB in der abgelaufenen Kreisklasse-A-Saison.

Mit nur acht Gegentreffern stellt der VfB die beste Abwehr und mit Sven Feix mit 22 Toren (aus nur elf Spielen) den überragenden Torschützenkönig der Liga.

Gebührende Feiern sollen noch nachgeholt werden. hek

