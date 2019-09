Den Abstand zum Mittelfeld nicht zu groß werden lassen

Kein Glück hatte der VfR Gommersdorf bei seinem Auswärtsauftritt vergangenen Sonntag beim FV Heddesheim. Greifbar nahe war ein Punktgewinn, doch es sollte wieder mal nicht sein. Als es noch 2:2 stand, „klopften“ die VfR-Angreifer zweimal am Pfosten an. Am Samstag um 18 Uhr geht es nun gegen den FC Zuzenhausen.

Sascha Silberzahn ist zu diesem Spiel aus dem Urlaub zurück. Der Spielbeginn musste kurzfristig wegen einer Trauerfeier, bei der die Spieler unmittelbar betroffen sind, verschoben werden.

Die „Grün-Weißen“ aus dem nördlichen Kraichgau gehören seit vielen Jahren schon zum Inventar der Verbandsliga Nordabden. Vor einigen Jahren mal abgestiegen, hat sich die Truppe nun wieder stabilisiert und steht im fünften Jahr in Folge ihren Mann in der Verbandsliga. FC-Trainer Dietmar Zuleger ist seit sechs Jahren der Trainer. Seit dieser Saison fungiert Dennis Bindnagel als Co-Trainer. Der 40-jährige ehemalige Profi Bindnagel war bei zwei Drittel der Spiele in der letzten Saison noch im Einsatz. Der FC Zuzenhausen hat sich punktuell mit dem erfahrenen Norman Refior (VfR Mannheim) verstärkt. Der 21-jährige Zimmermann hat bei dem bisher einzigen Sieg gegen den ATSV Mutschelbach drei der vier Tore erzielt. Zusammen mit ihm wurden von der FC-Zweiten die jungen Sebastian Misia (21), Thomas Mleczko (21) und Jonas Selz (19) in den Kader übernommen. Das Quartett hat die Feuertaufe in der Verbandsliga bestanden, denn sie kamen alle schon mehrfach zum Einsatz. Ansonsten vertrauen die Kraichgauer auf ihr Stammpersonal der vorigen Saison, in der man Zehnter wurde.

Für die Gommersdorfer gibt es in der Verbandsliga keinen Gegner, bei dem man die Favoritenrolle innehat. Auch gegen Zuzenhausen nicht. Beide haben bisher nach einem Sieg und einem Unentschieden vier Punkte. Nur von außen betrachtet ist das ein Spiel auf Augenhöhe. Nach den zwei 0:2-Niederlagen gegen Eppingen und Gartenstadt sollten die Jagsttäler punkten, um nicht frühzeitig den Abstand ins Mittelfeld abreißen zu lassen. Der 13. Platz bedeutet den ersten Nichtabstiegsplatz. Vier müssen aus der 18-ner Liga absteigen und der 14. geht in die Relegation. In den vier Spielen gegeneinander hat der FC die Nase vorn. In Gommersdorf gab es zwei 1:1-Unentschieden, in Zuzenhausen wurde zweimal (0:2, 2:3) verloren. eb

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.09.2019