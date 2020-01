Das Teilnehmerfeld füllt sich

Für die Badischen Jugend-Futsalmeisterschaften haben sich weitere Teams qualifiziert.

Das Teilnehmerfeld für die Badischen Jugendfutsalmeisterschaften füllt sich. Bei den A- bis D-Junioren qualifizieren sich die Sieger der Kreismeisterschaften, die B-, C- und D-Juniorinnen spielen eine verbandsweite Vorrunde.

Vier stehen fest

Die B-Juniorinnen der SG Hohensachsen und des TuS Mingolsheim haben sich für die Endrunde der Badischen Futsalmeisterschaften qualifiziert. Somit stehen vier der acht Mannschaften fest. Bereits letzte Woche sicherten sich Post Südstadt Karlsruhe und SC Olympia Kirrlach ihren Startplatz. Das Teilnehmerfeld komplettieren wird der Sieger aus der Qualifikationsgruppe 5 (Rückrundenspieltag am 26.01.2020) sowie die drei besten Zweitplatzierten aller Gruppen. Um den badischen Titel geht es am Sonntag, 9. Februar 2020 in der Albgauhalle Ettlingen.

Bei den C-Juniorinnen fielen nun auch in vier von fünf Gruppen die Entscheidungen. Bei den „Badischen“ am Samstag 15. Februar in der Straubenhardthalle Straubenhardt mit dabei sind SC Olympia Neulußheim, TuS Mingolsheim, Karlsruher SC und Post Südstadt Karlsruhe. Grup-pe 1 spielt ihren Sieger am 26.01.2020 aus. Hinzu kommen die drei besten Zweiten. Im VR-Talentiade CUP der D-Juniorinnen qualifizierten sich letzte Woche schon SC Olympia Neulußheim und TuS Mingolsheim aus Gruppe 1 sowie SG Oftersheim und SC Klinge Seckach aus Gruppe 4. Die Entscheidungen in Gruppe 2 und 3 fallen am kommenden Sonntag. Das badische Finale im VR-Talentiade-Cup findet am Sonntag, 16. Februar, in Straubenhardt statt.

Auch bei den Junioren stehen weitere Qualifikanten fest: Aus dem Fußballkreis Mosbach fahren die A-Junioren der JSG Billigheim zur Endrunde am Samstag, 8. Februar, in Ettlingen. Bei den B-, C- und D-Junioren heißen die Kreismeister Spvgg. Neckarelz. Auch sie dürfen im Februar um die Meisterschale spielen. bfv

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.01.2020