Das hätte durchaus ein Remis werden können

TSV Buchen – FC Schloßau 1:4

Tore: 0:1 (30.) Nico Stuhl, 1:1 (35.) Max Kohlmann, 1:2 (52.) Christian Schäfer, 1:3 (77.) Niklas Mechler, 1:4 (79.) Pascal Ihrig. – Schiedsrichter: Jürgen Adam (Fahrenbach)

Zum Spitzenspiel empfing der Tabellenführer TSV Buchen den letztjährigen Relegationsteilnehmer. Die erste Großchance hatten die Gäste, aber Bethäuser hielt bravourös gegen den freistehenden Gästestürmer. Buchen antwortete mit einem Penner-Schuss neben das Tor, aber Schloßau war torgefährlicher und nutze einen Konter durch N. Stuhl nach 30 Minuten zur Führung. Wenig später erzielte Buchen durch Kohlmann den Ausgleich, der entschlossen einen Abwehrfehler bestrafte. Kurz vor der Halbzeit verfehlte ein Schuss aus 14 Metern von Gruslak nur knapp das Gehäuse, während die Gäste ihre nächste Chance nicht nutzen konnten, als ein Kopfball nach einer Ecke knapp am Dreieck vorbei flog. Zu Beginn der zweiten Halbzeit ließ die Buchener Abwehr Schäfer durchlaufen, der aus 16 Meter entschlossen zur Führung abschloss. In einem abwechslungsreichen Spiel mit Chancen auf beiden Seiten retteten die Gäste in höchster Not gegen Gramlich auf der Linie. Eine Viertelstunde vor Ende erzielte Mechler nach einem Freistoß das 3:1, dem kurz darauf Ihrig sehenswert das 4:1 folgen ließ. Der Gästetorwart verhinderte mit starken Paraden gegen Schwing und Jakob den Anschlusstreffer. So verlor der TSV Buchen ein Spiel, das er aufgrund seiner Chancen auch mit einem Remis hätte können.

Walldürn – Götzingen/Eberst. 1:1

Tore: 1:0 (30.) Pascal Leis, 1:1 (84.) Felix Holderbach. – Schiedsrichter: Thomas Schätzlein (Wenkheim).

In einem schnellen Spiel setzten konnten die Gäste die Eintracht zunächst in der eigenen Spielhälfte erheblich unter Druck. Eine solide Abwehr leistete hier erfolgreich Gegenwehr. Es war dann die Eintracht, die in der 30. Minute nach einem Konter durch Leis mit 1:0 in Führung ging. In der zweiten Halbzeit entwickelte sich das Spiel zu einem spielerischen Schlagabtausch mit leichten Feldvorteilen für die Gäste – allerdings hatten beide Mannschaften ihre Möglichkeiten, Tore zu erzielen. Die Gäste kamen jedoch nicht zum Torerfolg, was auch am einheimischen Torhüter lag. In der 84. Spielminute war es dann so weit: Nach druckvollem Spiel gelang Holderbach der verdiente Ausgeich zum 1:1-Endstand.

Sennfeld/Roigh. – Heidersbach 2:3

Tore: 0:1 (12.) Tim Lutz, 0:2 (31.) Aron Schwing, 1;2 (34.) Andreas Schulz, 1:3 (67.) Johannes Hemberger, 2:3 (70.) Aaron Landesvatter. – Schiedsrichter: Andreas Pfaff (Amrichshausen).

Der Auftakt der Gastgeber zeigte Parallelen zum Auswärtsspiel in Eberstadt. Unsicherheiten und leichtfertige Abspielfehler in den Abwehrreihen führten in der 11. Minute zum 1:0 durch Lutz. Nach einem weiteren leichtfertigen Ballverlust in Vorwärtsbewegung in der gegnerischen Hälfte schlossen die Gäste aus Heidersbach den Konter in der 27. Minute mit dem 2:0 ab. Erst danach schien der VfB Sennfeld/Roigheim ins Spiel zu kommen. Nachdem die Gäste in der 30. Minute im eigenen Strafraum einen Ball nicht klären konnten, nutzte Spielertrainer Schulz die Chance und verkürzte zum 1:2. Ein Tor für Heidersbach in der 42. Minute wurde wegen Abseitsstellung aberkannt.

Ohne erkennbares Aufbäumen kamen die Gastgeber in die zweite Spielhälfte. Nachdem in der 67. Minute ein Ball im Sennfelder Strafraum nicht geklärt werden konnte, nutzte Hemberger die Chance um auf 3:1 zu erhöhen. Zwei Minuten später nagelte Landesvatter aus gut 20 Metern vor dem Gästetor einen Freistoß unhaltbar unter die Latte zum 3:2.

FC Hettingen – Gommersdorf II 3:5

Tore: 0:1 (12.) Marco Klenk, 1:1 (31.) Denis Platonov, 1:2 (37.) Marco Klenk, 2:2 (46.) David Reimann, 3:2 (50.) David Reimann, 3:3 (75.) Rafael Klohe, 3:4 (78.) Julian Reuther, 3:5 (85.) Julian Reuther. – Schiedsrichter: Edgar Reibel (Westernhausen).

Im ersten Heimspiel in der neuen Kreisligasaison empfing der FC den VfR II aus Gommersdorf. Die Verbandsliga-Reserve gab bereits nach fünf Spielminuten ihren ersten Warnschuss ab. Die Gäste bestimmten das Spiel und erzielten in der 12. Spielminute die verdiente Führung. Marco Klenk nutzte einen Abwehrfehler und erzielte überlegt das 1:0. Nach einer halben Stunde spielte Reimann einen klasse Ball in den Lauf von Platonov, und dieser vollendete stark zum Ausgleich. Nur fünf Minuten später die erneute Gästeführung durch Marco Klenk. Der zweite Durchgang begann furios für den FC. Kurz nach Wiederbeginn schickte Platonov den agilen Reimann auf die Reise und der FC-Torjäger erzielte souverän den erneuten Ausgleich. Nur drei Minuten später sogar die Führung. Erneut legt Platonov quer auf Reimann und dieser vollendete zum 3:2. In der 65. Spielminute verletzte sich der Gästetorhüter ohne Fremdeinwirkung und das Spiel wurde nach 36minütiger Unterbrechung fortgesetzt. Fer FC wünscht baldige Genesung! Danach kamen die Gäste zum 3:3 (73.), ehe Julian Reuther sogar die erneute Führung herstellen konnte (78.). Nur fünf Minuten später traf erneut Julian Reuther und stellte auf den 3:5-Endstand.

Hainstadt – TTSC Buchen 2:2

Tore: 0:1 (25.) Erhan Cakar, 1:1 (33.) Fabian-Martin Buschmann, 2:1 (57.) Maximilian Mackert, 2:2 (73.) Muhammed Hammoud. – Schiedsrichter: Freddi Denz (Obrigheim).

Bei hohen Temperaturen entwickelte sich im innerstädtischen Duell eine wahre Hitzeschlacht. Die erste große Chance hatten die Hausherren durch einem Kopfball von Lokman, doch der Torhüter parierte prächtig. Nach einer weiten Flanke gelang dem Gast durch E. Cakar in der 25. Minute im Nachsetzen die Führung. Hainstadt spielte aber ruhig weiter und Altmeister F. Buschmann spitzelte nur fünf Minuten später den Ball zum 1:1 über die Linie.

Torwart Münch verhinderte nach der Pause mit einer Glanzparade die mögliche Gästeführung. Das Spiel wogte nun hin und her, ohne dass es in den Strafräumen gefährlich wurde und Dem eingewechselten Max Mackert glückte in der 57. Minute aus heiterem Himmel mit einem platzierten Schuss die 2:1-Führung. In der 73. Minute konnte ein Gästestürmer das Sprintduell für sich entscheiden und vollendete trocken zum 2:2. Trotz den Bemühungen beider Teams blieb es in einem mäßigen Kreisligaspiel beim Unentschieden.

Donebach – Erfeld/Ger. 2:0

Tore: 1:0 (24.) Lukas Rögner, 2:0 (90.+1) Niklas Lenz. – Schiedsrichter: Karl Kovacs (Schefflenz).

Bei bestem Fußballwetter tasteten sich beide Mannschaften zu Beginn des Spiels erst ab. In Summe spielte sich wenig vor den Toren ab, Chancen waren Mangelware. Lukas Rögner traf zum 1:0 für die Gastgeber. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein ähnliches Bild. Die Spielanteile waren gleichverteilt, aber die Grün-Weißen hatten etwas mehr Zug zum Tor. Erst in der Schlussphase nahmen die Hausherren das Heft wieder in die Hand. In der 83. Spielminute hat Halli die Entscheidung auf dem Fuß, aber der Torhüter der SG wehrte den Schuss ab. Kurz darauf scheiterte Walz noch am Pfosten der SG. Nach der regulären Spielzeit machte Joker Lenz den Sack zu und baute die Führung verdient für die Grün-Weißen aus. Er erkämpfte sich das Leder im Sechzehner und erzielte aus kurzer Distanz mit einer Drehung den 2:0-Endstand.

Osterburk. – Waldh./Laudenb. 1:3

Tore: 0:1 (45.+2) Alexander Arndt, 1:1 (48.) Waldemar Mench, 1:2 (57.) Johannes Throm, 1:3 (64.) Daniel Schellig. - Schiedsrichter: Michael Schokatz (Neuhütten).

Am dritten Spieltag tritt der SV Osterburken ins Spielgeschehen ein. Gegen die neu gegründete SG Waldhausen/Laudenberg hat man sich sehr schwer, die erste Hälfte war ausgeglichen. Fast mit dem Pausenpfiff gelang den Gästen das 0:1. Nach dem Wechsel kam der SVO besser ins Spiel und Mensch markierte in der 48. Minute durch einen Sololauf den 1:1-Ausgleich. Nach einem krasen Torwartfehler gingen die Gäste 2:1 in Führung und durch einen Abwehrfehler erhöhten sie auf 3:1.

SV Schlierstadt – TSV Mudau 0:2

Tore: 0:1 (63.) Max Hauk, 0:2 (66.) Kai Lorenz. – Schiedsrichter: Rudolf Weber (Bitzfeld).

Wie zu erwarten, tut sich der SVS schwer in der neuen Spielklasse. Nach anfänglichem Abtasten übernahmen die Gäste die Initiative . Ein erster Pfostenschuss landete am SVS-Gehäuse. Überfallartig waren die Angriffe der Gäste und der SVS fand in der Offensive kaum statt. Die zweite Hälfte begann furios: Heid tauchte plötzlich frei vor dem Gästetor auf, konnte Trautmann jedoch nicht überwinden. In der 62 . Minute führte eine schöne Kombination zum 1:0. Nur vier Minuten später erhöhten Mudau mit einem schönen Konter auf 2:0.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.08.2019