Creglingen kriegt daheim die Grenzen aufgezeigt

Nagelsberg – Igersheim 2:3

Tore: 1:0 (36.) Alagie Sowe, 1:1 (38.) Domenic Blazic, 1:2 (45.) Fabian Luger, 2:2 (49.) Eduard Virtaci, 2:3 (89., Foulelfmeter) Christoph Hörner.

In der ersten halben Stunde neutralisierten sich beide Mannschaften und es kam zu keinen nennenswerten Tormöglichkeiten. In der 35. Spielminute ging Nagelsberg nach einer sehenswerten Kombination in Führung. Nahezu im Gegenzug markierten die Gäste nach einem Alleingang den Ausgleich. Noch vor der Pause köpfte Igersheim freistehend zum 1:2-Pausenstand ein. Nagelsberg kam besser aus der Kabine und glich direkt nach Wiederanpfiff aus. In der Folgezeit baute die Heimelf mehr und mehr Druck auf, schaffte es aber nicht, sich nennenswerte Möglichkeiten zu erarbeiten. In der 89. Minute erzielten die Gäste durch einen verwandelten Foulelfmeter den Siegtreffer. Gammesfeld – Taubertal/R. 3:0

Tore: 1:0 (31., Foulelfmeter) Jan Langenbuch, 2:0 (59.) Fabian Schmieg, 3:0 (79.) Aaron Weber.

Die Spielvereinigung gewann ihr Heimspiel gegen eine starke Mannschaft aus Tauberrettersheim und Röttingen deutlich. Zunächst hatten die Gäste die besseren Gelegenheiten. Nach 15 Minuten hatte Fries bereits drei gute Möglichkeiten, die Gäste in Führung zu bringen. Denecke im Gammesfelder Tor blieb aber in allen Situationen Sieger und hielt sein Team mit starken Reaktionen im Spiel. In der Folge kämpfte sich die Landwehr-Elf immer besser ins Spiel. Weber und Beck scheiterten zunächst noch an Gundermann. Nach einem Foulspiel an Schmieg im Strafraum ließ sich Langenbuch nicht zweimal bitten und versenkte den fälligen Strafstoß zur Führung. Nach dem Seitenwechsel spielte fast nur noch Gammesfeld. Immer mehr Angriffe rollten auf das Tor der Gäste. Schmieg drückte im Nachsetzen den Ball über die Linie und brachte sein Team mit 2:0 in Führung. Danach hatte Gammesfeld viele Chancen, das Ergebnis weiter auszubauen. Eine dieser vielen Gelegenheiten nutzte Weber, weitere blieben ungenutzt. Das Ergebnis war am Ende in dieser Höhe völlig verdient, auch wenn die Gäste den deutlich besseren Start ins Spiel hatten. Reserven: 2:3. Löffelstel./M. – Apfelbach/H. 1:1

Tore: 0:1 (58.) David Jonathan Mrkonjic, 1:1 (60.) Alexander Ilic – Zuschauer: 100.

Die Partie im Bad Mergentheimer Stadion hatte nicht das höchste Niveau. Zwar hatte die SGM in der ersten Hälfte eine leichte Überlegenheit gegen die Gäste, erzielte daraus aber keinen nennenswerten Torerfolg. In der zweiten Hälfte sahen die Zuschauer ein zerfahrenes Spiel. Beide Mannschaften zeigten ein ungenaues und unkonzentriertes Match mit vielen Fehlpässen und nur wenigen Torchancen. Das erste Tor machten die Gäste aus Apfelbach, als in der 58. Minute nach einem Eckball der Ball mit dem Kopf auf den links außen freistehenden Mrkonjic verlängert wurde und dieser den Ball im Tor der Spielgemeinschaft versenkte. Die SGM erzielte nur zwei Minuten später nach einem Freistoß durch den zuvor eingewechselten und im Fünfmeterraum freistehenden Ilic den Ausgleich. Die restliche Spielzeit war dann wieder ein Hin und Her ohne nennenswerte Tormöglichkeiten, so dass die Begegnung nicht ganz unverdient mit einem Unentschieden beendet wurde. Creglingen – Markelsheim/E.0:4

Tore: 0:1 (30.) Carsten Kühweg, 0:2 (36.) Leonard Popp, 0:3 (63.) Leonard Popp, 0:4 (64.) Yannik Stein – Zuschauer: 220.

Bei optimalen äußeren Bedingungen entführten die Gäste aus Markelsheim/Elpersheim verdient drei Punkte aus dem Tauberstadion. Die Gäste spielten von Beginn an aggressiver gegen den Ball und drückten so die Heimmannschaft in die eigene Hälfte.

Nach 30 Minuten ging die SGM verdient in Führung. Die Heimelf fand kaum Mittel, sich aus der eigenen Hälfte zu befreien, worauf kurze Zeit nach dem 1:0 das zweite Tor auf der Tafel der Gäste stand. Nach der Pause kam die Heimelf besser ins Spiel, belohnte sich aber nicht mit einem Tor. Mit der weiteren Spielzeit gewannen die Gäste wieder die Oberhand und erhöhte innerhalb zwei Minuten auf 4:0. Dies war der verdiente Endstand des Spiels und die Gäste feierten ihren zweiten Saisonsieg. Mulfingen/H. II – Wiesenbach 6:2

Tore: 0:1 (1.) Danut-Gheorghita Esanu, 1:1 (11.) Thomas Bader, 1:2 (19.) Benjamin Apetrei, 2:2 (39.) Marian Riegler, 3:2 (47.) Marian Riegler, 4:2 (50.) Marian Riegler, 5:2 (74.) Christoph Müller, 6:2 (90.) Johannes Müller – Schiedsrichter: Werner Scheidle/Bad Mergentheim – Zuschauer: 125.

Mulfingen/Hollenbach hat immer noch Personalprobleme in der Defensive. Nachdem zwei etatmäßige Innenverteidiger (Bauer und Beez) sich bereits in der Vorbereitung schwer verletzten, fiel nun auch noch Stammtorhüter Lanig aus. Aufrund dessen wirkte die Defensive der SGM alles andere als sicher, und es war Wiesenbachs Torjäger Esanu, der bereits in Minute eins die Gästeführung markierte. Mulfingen schüttelte sich kurz und schlug durch Spielertrainer Binder (11.) schnell zurück. Aber die Gäste gingen wiederum durch unzureichendes Abwehrverhalten der SGM in Führung, Torschütze war Apetrei (19.). Mannschaftlichen Charakter zeigte die SGM dennoch und kam vor der Halbzeit noch zurück ins Spiel, Riegler setzte zum Solo an und netzte zum Ausgleich ein (39.). Im zweiten Durchgang fing sich die Heimelf und zeigte ihr Potenzial, der Mann des Tages, Riegler sorgte nach dem Wechsel schnell für klare Verhältnisse, als er in der 47. und 50. Minute auf 4:2 stellte. In der Folge dominierte die Heimelf das Spielgeschehen und Wiesenbach wurde noch kaum gefährlich, so legte Riegler noch zwei weitere Treffer für die Gebrüder-Müller (Christoph und Johannes) zum auch in der Höhe verdienten 6:2-Endstand auf. Amrichsh. – Niederstetten 1:1

Tore: 0:1 (13.) Fabian Löber, 1:1 (18.) Mikel Lucke – Zuschauer: 85.

Beide Mannschaften waren nicht optimal gestartet und somit zu Beginn eher verhalten. Den besseren Start erwischten aber die Gäste und erarbeiteten sich in den ersten zehn Minuten zwei dicke Chancen, die sie jedoch nicht in ein zählbares Ergebnis ummünzten. Auch ein Foul im Strafraum der Gäste blieb der Heimelf versagt. So kam es durch eine Unachtsamkeit in der Abwehr des SC Amrichshausen zu einer Chance, die Niederstetten sofort zum 0:1 verwandelte. Die Heimelf ließ sich aber davon nicht beeindrucken und machte weiterhin Druck nach vorn, so dass man bereits in der 18. Minute zum verdienten Ausgleich durch Lucke kam. Trotz mehr Spielanteilen der Gastgeber ging man mit diesem Ergebnis in die Pause. Zum Anpfiff der zweiten Hälfte kamen die Gäste besser ins Match, die Spielanteile gingen nun mehr an die Gäste, die jedoch durch eine sichere SCA-Abwehr nicht zum entscheidenden Abschluss kamen. Auch die Gastgeber kamen noch zu Chancen, die jedoch ebenfalls erfolglos blieben, so teilte man sich zum Schluss die Punkte. Bieringen – Blaufelden 1:1

Tore: 0:1 (69.) Fabian Wernau, 1:1 (80.) Johannes Kohler.

Bieringen beendete in der A 3 seine Negativserie und holte nach drei Pleiten zum Saisonauftakt auf heimischem Geläuf den ersten Punkt. In einem schlussendlich durchschnittlichen Spiel mussten die Hausherren aber erneut einem Rückstand hinterherlaufen, bevor Kohler zehn Minuten vor dem Ende doch noch das 1:1 markierte.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.09.2019