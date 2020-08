Creglingen kann das Spiel nicht drehen

Creglingen – Markelsheim/Elpersheim 1:2 Tore: 0:1 (19.) Leonard Popp 0:2 (55.)Yannik Stein 1:2 (88.) Dennis Dittrich (Foulelfmeter) – Zuschauer: 110.

Die Gäste aus Markelsheim/Elpersheim begannen druckvoll und nach 15 Minuten rettete FC-Keeper Klein einen Freistoß an die Latte. Popp nutze einen Stellungsfehler der FC-Abwehr nach einer weiten Flanke per Kopf zur Führung. Danach konnte sich Creglingen etwas befreien, große Torchancen konnte man sich aber nicht herausspielen. In der zweiten Halbzeit war auf dem tiefen Platz kaum noch Kombinationsspiel möglich und so war es Stein, der eine Kopfballverlängerung am langen Pfosten über die Linie drückte. Creglingen versuchte nun mit Weitschüssen zum Anschlusstreffer zu kommen, scheiterte aber zweimal knapp. Zwei Minuten vor dem Ende verwandelte Dennis Dittrich einen Foulelfmeter, doch die Zeit reichte nicht mehr, um das Spiel zu drehen.

Blaufelden – Igersheim 2:0

Tore: 1:0 (16.) Adrian Heger, 2:0 Adrian Heger (79.).

Blaufelden begann dominant und nahm das Zepter in die Hand. Demzufolge war das 1:0 durch Heger eine Frage der Zeit. Eingeleitet wurde das Tor durch eine schöne Flanke von Fabian Wernau, die Heger nur noch zu versenken brauchte. Nach ungefähr einer halben Stunde kam Igersheim jedoch besser ins Spiel und hatte durchaus auch seine Chancen. Diese wurden jedoch allesamt von dem gut aufgelegten Blaufelder Schlussmann Ralf Möbius entschärft, bei einem Schuss in der 30. Minute half die Torlatte. Auch in der zweiten Halbzeit zeigte die Heimmannschaft mehr Initiative und erneut war es Adrian Heger der in der 79. Minute das 2:0 markierte. Auch hier leistete F. Wernu die sehenswerte Vorarbeit. Dies war gleichzeitig auch der Endstand eines, trotz widriger Witterungsverhältnissen, ansehnlichen Fußballspiels (Reserven: 0:4).

Apfelbach/Herrenzimmern – Mulfingen/Hollenbach II 0:2 Tore: 0:1 Wicker, Jonathan (50., Eigentor) 0:2 Tussetschläger, Marco (89.).

In der Anfangsphase kam die Spvgg gut ins Spiel und hatte das Spielgeschehen im Griff. Die Mannschaft konnte die Vorgaben von Trainer Anders gut umsetzen und war sehr griffig in den Zweikämpfen. Lediglich vor dem Tor fehlte die letzte Konsequenz und Entscheidungen wurden oft falsch getroffen oder der Keeper der Gäste hielt überragend. So ging mal mit 0:0 in die Pause. Im zweiten Durchgang kam die Spvgg wieder gut aus der Pause im letzten Drittel fehlt es jedoch wieder und so waren es die Gästen die durch ein Eigentor von Wicker mit 1:0 in Führung gingen. Die nächstenf fünf Minuten war die Spvgg sehr hektisch es passierte jedoch nichts mehr. Als die Spvgg sich wieder gefangen hatte machte man viel Druck und hatte gute Chancen nach vielen Freistößen und Ecken. Man scheiterte allerdings jedesmal am Keeper der Gäste. Kurz vor Schluss, als die Spvgg aufmachte und alles auf den Ausgleich setzte konnten die Gäste nach einem Konter den 2:0 Endstand erzielen. Ingelfingen – Taubertal/Röttingen 3:1

In seinem ersten Spiel in der Kreisliga A3 feierte der TSV Ingelfingen mit einem 3:1-Heimsieg gegen starke Gäste von der SGM Taubertal/Röttingen einen Start nach Maß. Gleich nach zwei Minuten schloss Beni Ramic einen sehenswerten Angriff zum 1:0 für Ingelfingen ab. Die Gäste zeigten sich kurz geschockt, fanden aber in der Folge immer besser ins Spiel. Vor allem die Schnelligkeit in der Offensive stellte die Ingelfinger Defensive vor Herausforderungen. Die SGM Taubertal/Röttingen war gerade in dieser Phase dem Ausgleich sehr nah. Bennet Schmezer im Tor der Ingelfinger rettete mehrmals.

In diese Phase hinein fiel das 2:0 für Ingelfingen durch Ramic kurz vor der Pause. Der Treffer war quasi eine Kopie des 1:0. Kurz nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste per Kopf zum verdienten Anschlusstreffer in einer sehenswerten Kreisliga-A-Partie. Ingelfingen hatte kurze Zeit alle Mühe wieder Ordnung ins eigene Spiel zu bringen.

Den Hausherren gelang es anschließend, die Druckphase der Gäste schadlos zu überstehen und über Konter für notwendige Entlastung zu sorgen. Die Entscheidung besorgte wiederum der Mann des Tages mit seinem dritten Treffer zum 3:1. Zusammenfassend ein nicht unverdienter Sieg für die Hausherren, die in Abschluss deutlich effizienter waren (Reserve: 4:0).

Amrichshs. – Niederstetten 2:4

Tore: 0:1 Felix Sbongk (7.), 1:1 Dennis Blatz (34.), 1:2 Visar Rushiti (36.), 2:2 Mikel Lucke (46.), 2:3 Jannik Benz (54.), 2:4 Jannik Benz (80.). – Zuschauer: 120. – Schiedsrichter: Stefan Zügel, Ilshofen.

Bei regnerischem Wetter erwischten die Gäste den besseren Start und gingen in der 7. Spielminute mit 0:1 in Führung. Danach war das Spiel ausgeglichen und in der 35. Minute konnte Amrichshausen durch Dennis Blatz mit einem schönen Kopfball zum verdienten 1:1 ausgleichen. Leider hielt dies nur zwei Minuten und die Gäste gingen erneut in Führung, was auch gleichzeitig der Halbzeitstand war.

Nach der Pause erzielte die Heimelf mit einem Blitzstart den erneuten Ausgleich durch Mikel Lucke. Aber wiederum konnten die Gäste in der 53. Minute in Führung gehen. Trotz tollem Kampf und einigen Torchancen gelang der Heimelf nicht der Ausgleich, vielmehr erzielten die Gäste durch stark abseitsverdächtige Position das 2:4, was auch gleichzeitig der Endstand war.

Nagelsberg – Wiesenbach 0:0

Nach fast einem halben Jahr fand wieder ein Punktspiel statt. Trotz des Regens war der Platz in einem hervorragenden Zustand. Zu Beginn der Partie merkte man, dass der Rhythmus bei beiden Mannschaften noch fehlte. Nagelsberg war spielerisch besser, aber der Gast hielt sehr gut dagegen. Nach 15 Minuten klatschte ein Schuss der Gäste an die Latte und nur fünf Minuten später ging ein Schuss vom SC knapp darüber. Nagelsberg konnte in der ersten Hälfte wenige Akzente setzen und hatte bis zur Halbzeit nur einen gefährlichen Schuss zu verzeichnen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit drückte Phönix dann auf das Tempo und auf den Führungstreffer, doch die vielbeinige Abwehr konnte immer wieder die Chancen vereiteln. Wiesenbach kam dadurch ins Kontern, konnte aber kein Kapital daraus schlagen. In der 77. Spielminute entschärfte der Wiesenbacher Torwart einen gut getretenen Freistoß von Fabio Franz. Zwei Minuten vor Schluss gab es einen zweifelhaften Elfmeter für die Gäste vom ansonsten hervorragend leitenden Schiedsrichter. Diesen verschoss der SCW. Am Ende blieb es beim gerechten Remis gegen einen guten und fairen Gegner.

Sindelbachtal – Harthausen 0:3 Tore: 0:1 Johannes Heidinger (19.), 0:2 Johannes Heidinger (26.), 0:3 Joachim Ruck (36.).

Im Rote-Weide-Stadion zu Marlach war man heiß auf das erste Kreisliga-A-Spiel nach 25 Jahren. Die ersten 15 Minuten konnte die Heimelf auch ordentlich und auf Augenhöhe mit den Gästen vom SV Harthausen gestalten. Für das restliche Spiel lässt sich aber als Fazit sagen: Die Gäste haben weniger Fehler gemacht, waren in der Offensive zielstrebiger und gefährlicher, konnten etwas mehr Torchancen verbuchen und verwerteten diese besser, schienen größeres Selbstvertrauen auszustrahlen, und so stand am Ende ein verdienter Auswärtssieg zu Buche. Positiv für die Heimmannschaft sind die Anfangsphase, sowie der Umstand, dass man nach dem 0:3 nicht aufsteckte und das Spiel wieder ziemlich ausgeglichen gestalten konnte. Bieringen – Bad Mergentheim/Löffelstelzen 2:2 Tore: 1:0 (24.) Benedikt Brümmer, 1:1 (45.) Julian Baier, 2:1 (47.) Kai Holzinger, 2:2 (65.) Julian Baier. – Schiedsrichter: Klaus Henninger.

Von der Partie ging bis Redaktionsschluss kein Spielbericht ein.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 31.08.2020