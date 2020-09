Creglingen II/Bieberehren schlägt Spitzenreiter

Kreisliga B 1

Cregl. II /Bieberehr. – Billingsb. 2:1

Tore: 0:1 (26.) Steffen Kümmerer, 1:1 (48.) Kevin Stützlein, 2:1 (77.) Max Scheiderer. – Zuschauer: 100.

Die SGM brachte dem Tabellenführer Billingsbach die erste Saisonniederlage bei. Die Heimelf spielte von Beginn an mutig nach vorne und hatte folgerichtig zwei gute Torchancen zur Führung. Mitte der ersten Halbzeit kam Billingsbach besser ins Spiel und Kümmerer brachte die Gäste per Kopf in Führung. Danach drängte Billingsbach auf das 2:0 und die SGM hatte Glück, nur mit einem knappen Rückstand in die Pause zu gehen. Drei Minuten nach der Pause köpfte Stützlein den 1:1 Ausgleich. Derselbe Spieler setzte sich in der 77. Minute schön über außen durch, legte quer, und Scheiderer drückte den Ball zur Führung über die Linie. Billingsbach versuchte, noch zum Ausgleich zu kommen, doch das Abwehrbollwerk der SGM hielt stand. Reserven: 2:1.

Hoheb./Reng. – Mark./Elp. II 3:3

Tore: 1:0 (4.) Florian Bauer, 1:1 (20.) Matthias Bernhardt, 1:2 (27.) Simon Bender, 2:2 (64.) Tobias Schmieg, 3:2 (73., Foulelfmeter) Bauer, 3:3 (82., Foulelfmeter) Stankovic. – Zuschauer: 135. – Schiedsrichter: Christian Metzger, Rosenberg.

Die Heimelf erwischte einen perfekten Start und ging durch Bauer durch einen direkt verwandelten Freistoß in Führung. Des Weiteren wurden einige Chancen erspielt, aber im Abschluss waren die Hausherren zu ungenau. Mit dem ersten Angriff erzielten die Gäste nach einer ungenauen Abwehr durch Bernhardt den Ausgleich. Nach einem Eckball war es Bender, der mit einem sehenswerten Kopfball den Führungstreffer markierte. In der Folge hatte die SG mehr vom Spiel, brachte aber nichts Zählbares zustande. Nach der Pause drückte die Heimelf auf den Ausgleich, doch Schenkel scheiterte am Pfosten. Nach einem Eckball war es dann Schmieg, der zum Ausgleich traf. Kurze Zeit später entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter, und Bauer verwandelte zur Führung. Kurz darauf musste Markelsheim/Elpersheim nach einer gelb/roten Karte in Unterzahl weiterspielen. Die Hausherren verpassten es, das Spiel durch einen weiteren Treffer zu entscheiden. Die Gäste bekamen ebenfalls einen Foulelfmeter zugesprochen und stellten den erneuten Ausgleich her. Bis zum Schlusspfiff blieb es spannend, aber beide Mannschaften mussten sich mit dem Unentschieden zufrieden geben. Reserven: 1:2.

Alth./Neun. – Kupf. II/Gaisb. II 3:4

Tore: 0:1 Kai Rittmann, 0:2 Enrico Rieck, 1:2 Philipp Schmitt, 1:3 Kai Rittman, 1:4 Timm Walter, 2:4 Sebastian Rost, 3:4 Fabian Kettelhack. – Zuschauer: 50.

Nach dem spielfreien Sonntag vergangene Woche, wollte die Maier-Elf auf heimischen Rasen den ersten wichtigen Saisonsieg einfahren. Doch anders als erhofft, war es Kai Rittamann, der nach wenigen Minuten aus 18 Meter zum 1:0 einnetzte. Kurz darauf, völlig aus dem Konzept gerissen, verspielte die Mannschaft aus dem Wolfental einen Ball vor dem eigenen Tor, und so erzielte Rieck nach nur zehn Minuten das zweite Tor für die Janda-Elf. Nun versuchte die Heimmannschaft, wieder ins Spiel zu kommen und belohnte sich für sein kleines Aufbäumen mit einem Kopfball durch Schmitt.

Mit dem Anschlusstreffer nahm die Partie weiter Fahrt auf, doch erneut Rittmann nahm mit seinem zweiten Tor durch einen verwandelten Handelfmeter der Heimelf den Wind aus dem Segel. Die zweiten 45 Minuten änderte sich am Spielverlauf nichts. Die Gästemannschaft war in den Zweikämpfen bissiger und belohnte sich durch Walter mit einem direkt verwandelten Freistoß zum 1:4. Gegen Ende des Spiels merkte man der Heimelf an, wie sie die Heimniederlage verhindern wollte. Doch die sehenswerten Anschlusstreffer durch Rost und Kettelhack kamen zu spät, und somit muss die Elf von Trainer Julian Maier weiter auf ihren ersten Sieg warten.

Berlichingen – Sindr./Ernsb. II 1:2

Tore: 0:1 (13.) Ahmet Eraslan, 0:2 (22.) Adrian Roth, 1:2 (89.) Tobias Anselment.

Dörzb./Klepsau – Waldenb. 4:1

Tore: 1:0 (23.) Dennis Stier, 2:0 (26.) rank Leiser, 3:0 (59.) Florian Stutz, 4:0 (79.) Florian Stutz, 4:1 (80.) Otto Philipp.

Morsbach – Mulf./Hollenb. II 2:0

Tore: 1:0 (55.) Daniel Braun, 2:0 (61.) Andre Maurer.

Kreisliga B 2

Steinb./Comb. II – Hohebach/Rengershausen II 4:4

Tore: 0:1 (2.) Julian Schmieg, 0:2 (12.) Marcel Engert, 0:3 (40.) Julian Schmieg, 1:3 (42.) Muhammed Onur Vural, 1:4 (44.) Michael Müller, 2:4 (74.) Muhammed Onur Vural, 3:4 (77.) Muhammed Onur Vural, 4:4 (90.) Muhammed Onur Vural.

Die SGM Hohebach/Rengershausen II hatte sich bereits auf die drei Punkte gefreut, musste sich letztlich jedoch mit einem 4:4 begnügen. Ein lupenreiner Hattrick: Dieses Kunststück gelang Vural mit den Treffern (74./77./90.) zum 4:4 für den Gastgeber. SGM Hohebach/ Rengershausen II ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich SC Steinbach-Comburg 2 noch ein Unentschieden.

Sulzdorf II – Michelbach/B. II 2:4

Tore: 1:0 (22.) Sven Otterbach, 1:1 (38.) Benjamin Griese, 1:2 (41.) Florian Hoffmann, 1:3 (65.) Patrick Wrobel, 1:4 (83., Eigentor) Fabian Haas, 2:4 (90.+3) Ibrahim Messaoudi.

Bibersfeld – Unterheimb. II 4:1

Tore: 1:0 (8.) Manuel Scholz, 1:1 (19.) Mario Eberhardt, 2:1 (47.) Yunus Kalkan, 3:1 (60.) Yunus Kalkan, 4:1 (87.) Chris Müller.

Untersteinb. – Scheppach 7:2

Tore: 1:0 (25.) Patrick Heigl, 2:0 (29.) Kai Keller, 2:1 (36.) Christian Scheifele, 3:1 (48.) Patrick Heigl, 4:1 (51.) Marcel Keller, 5:1 (53.) Pascal Deck, 6:1 (64.) Patrick Diehlmann, 7:1 (85.) Patrick Heigl, 7:2 (90.) Abdullah Eita.

Verrenberg – Sulzdorf 2:1

Tore: 1:0 (29.) Kevin Rainer Groß, 2:0 (38.) Elmir Korjenic, 2:1 (83.) Ismael Messaoudi.

Schwabb. – Michelbach/W. II 2:0

Tore: 1:0 (20.) Patrick Wespel, 2:0 (85.) Patrick Wespel.

Kreisliga B 4

SSV Hall/Spfr. Hall II – Edelf. II 3:0

Tore: 1:0 (4.) Aleksandr Davljatschin, 2:0 (35.) Djilali Bouidia, 3:0 (85.) Aleksandr Davljatschin.

Der SV Edelfingen II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als vier Gegentreffer pro Spiel. Die Abwehrprobleme der Elf von Trainer Tobias Ulshöfer bleiben akut, so dass man weiter in der unteren Tabellenregion verharrt. Im Angriff herrscht Flaute. Erst einmal brachte SV den Ball im gegnerischen Tor unter.

Niedernh./W. II – Unterm. II 1:1

Tore: 1:0 (48.) Christian Grüb, 1:1 (57.) Tim Oliver Baumann.

Wachb. II – Weik./Sch./Laud. II 4:0

Tore: 1:0 (17.) Florian Schlund, 2:0 (23.) Sebastian Kissling, 3:0 (27.) Jonas Luger, 4:0 (73.) Jambu. – Schiedsrichter: Günter Fiebiger (Waldenburg). – Zuschauer: 70.

Der SV Wachbach verteidigt mit einem 4:0 Heimsieg gegen die SGM Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach erfolgreich die Tabellenführung in der Kreisliga B 4.

Den besseren Start in das Spiel hatte jedoch die SGM, welche durch Ulsamer und Müller jeweils knapp am Tor vorbeischoss.

Erst nach einer Viertelstunde wirkte das Spiel der Gastgeber strukturierter, und Florian Schlund erzielte nach einem Freistoß von Ehrler die 1:0 Führung. Wenige Minuten später setzte sich Jambu über die linke Seite durch, und Sebastian Kißling nutze die präzise Flanke per Kopf zum 2:0.

Nach 25 Spielminuten erhöhte Jonas Luger per abgefälschtem Freistoß auf 3:0. Die Gäste blieben weiter gefährlich, konnte ihrerseits aber die durchaus guten Gelegenheiten nicht nutzen.

Nach der Pause verflachte die Begegnung zusehends und Wachbach verwaltete das Ergebnis. Christoph Tremmel traf nach seiner Einwechslung die Querlatte, und Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach hatte durch Pommerts Pfostenschuss die Gelegenheit zum Anschlusstreffer. Vasile Jambu setzte dann nach feinem Zuspiel von Tremmel per Chipball mit dem 4:0 den Schlusspunkt.

Neuenstein II – Leukersh. II 1:0

Tor: 1:0 (23.) Markus Stang.

Dünsb. II – Ammertsw./M. II 2:1

Tore: 1:0 (42.) Lukas Kircher, 2:0 (58.) Konstantin Heynold, 2:1 (87.) Justin Flöther.

