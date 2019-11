Couragierte Leistung gezeigt

Spvgg. Durlach-Aue – FV Lauda 2:3

Die A-Junioren des FV Lauda reisten nach Durlach. Ein aufgrund der Witterungsverhältnisse schwer bespielbarer Untergrund bot wenig Möglichkeiten für ein spielerisch ansehnliches Spiel. So kam es, dass oftmals mit langen Bällen agiert wurde, die sich aber hauptsächlich die Spvgg. Durlach-Aue zu Nutze machte und die Hintermannschaft des FVL immer wieder beschäftigte. Nachdem die ersten 45 Minuten torlos geendet hatten, sollte sich das in Hälfte zwei schlagartig ändern. Nach einem schnellen Konter der Gastgeber in Minute 51 gelang Durlach der 1:0-Führungstreffer. 19 Minuten später tauchten die Hausherren erneut vor dem Tor des FV Lauda auf und erzielten nach einem Standard das 2:0. Nun endlich schienen auch die A-Junioren aus Lauda aufzuwachen und reagierten in der 75. Minute mit dem Anschlusstreffer durch Luca Gerstner. Der FV war nun im Spiel. Nur drei Minuten später folgte auf einen Standard das 2:2 durch Justin Kubsky. Von nun an war die Partie hart umkämpft, und es kam zu Chancen auf beiden Seiten. Letztlich behielt erneut Luca Gerstner nach schönem Zuspiel die Nerven und netzte kurz vor Schluss zum 3:2 für den FV Lauda ein. fvl

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.11.2019