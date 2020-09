Corona-Fälle in Regionalliga

Nach Bekanntwerden der Corona-Erkrankung eines Spielers des Fußball-Regionalligisten TuS Rot-Weiß Koblenz sind jetzt sechs weitere Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Aus diesem Grund hat das zuständige Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz nun alle Spieler sowie Betreuer der Fußballmannschaft unter Quarantäne gestellt, sodass die beiden nächsten Regionalliga-Partien der Koblenzer am Freitag beim TSV Schott Mainz und am Dienstag, 29. September, abgesetzt wurden.

Die Quarantäneanordnungen wurden in enger Abstimmung zwischen dem Gesundheitsamt und der Stadtverwaltung Koblenz erlassen. „Es ist überaus wichtig, dass der Trainings- und Spielbetrieb für die Mannschaft ausgesetzt wird, um die weitere Verbreitung des Coronavirus zu verhindern“, sagte die Koblenzer Bürgermeisterin Ulrike Mohrs und appelliert an alle Vereine, sich strikt an die Hygieneregeln zu halten.

Auch beim Ligakonkurrenten Bahlinger SC gibt es aktuell laut Vereinsangaben SARS-CoV-2-Infektionen im Regionalliga-Kader. Dementsprechend wurde für einen Großteil des Kaders von den zuständigen Gesundheitsbehörden des Landkreises Emmendingen eine häusliche Quarantäne bis einschließlich 29. September angeordnet. Da noch nicht alle Testergebnisse ausgewertet sind, lässt sich noch nicht abschließend beziffern, wie viele Spieler von der Infektion mit dem Corona-Virus betroffen sind. Die beiden Partien des BSC gegen den SC Freiburg II (27. September) und den FC Alzenau (29. September) wurden abgesagt. Corona-Fälle meldet auch der FC Gießen, weshalb auch die kommenden Begegnungen des Aufsteigers abgesagt wurden. pati

