Coach lobt das Training

Die für die Hoffenheimer Nationalspielerinnen erfolgreiche Länderspielpause ist vorüber, am Sonntag (14 Uhr) geht es für die TSG-Frauen in der Frauen-Bundesliga wieder um Punkte. Die Mannschaft von Trainer Gabor Gallai trifft im Stadion am Brentanobad auf Eintracht Frankfurt, die mit zwei Siegen in die neue Saison gestartet ist. Die Partie wird im Livestream auf hessenschau.de gezeigt.

„Wir hatten trotz dezimierter Trainingsgruppe eine richtig gute und intensive Trainingswoche, für die sich die Spielerinnen mit einem freien Wochenende belohnt haben. Am Montag sind wir dann konzentriert gestartet und haben erneut im Rahmen der Möglichkeiten gut trainiert. Im Wochenverlauf sind dann auch langsam unsere Nationalspielerinnen wieder eingetrudelt. Mitgebracht haben sie tolle Ergebnisse, insbesondere für unsere zwei Debütantinnen Paulina Krumbiegel und Tabea Waßmuth sowie für Laura Wienroither, die ihre Pflichtspiel-Premiere feierte, haben wir uns sehr gefreut. Erfreulich ist außerdem, dass alle ohne Blessuren zurückgekehrt sind“, sagt der Trainer.

Frankfurt hat seinen Kader aus der vorigen Saison im Großen und Ganzen zusammenbehalten und punktuell sehr gut verstärkt. Durch die zwei Siege zum Saisonstart wird der Gegner sicherlich voller Selbstbewusstsein. pik

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.09.2020