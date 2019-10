C-Jugend ist Staffelmeister

Bereits vor dem letzten Gruppenspiel stand die C-Jugend von VfB Bad Mergentheim als Meister der Quali Staffel 3 fest. Trotzdem wollten die Jungs an ihre durchweg starke Leistung in dieser Runde anknüpfen, aber auch die Gäste der SGM FC Taubertal/Röttingen/Bieberehren/Creglingen wollten einen Sieg in ihrem letzten Spiel. Nach 70 Minuten, mit vielen sehr guten Spielzügen, stand es 5:0 für den VfB. Mit 15:0 Punkten und 28:10 Toren feierten die Jungs ihren Staffelsieg. Bild: VfB

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.10.2019