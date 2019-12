Bundesliga-Skandal „Dummheit von uns allen“

Klaus Fischer war zu seiner aktiven Zeit ein echter Goalgetter. In der ewigen Bundesliga-Torschützenliste rangiert er hinter Gerd Müller mit 268 Treffern immer noch auf Platz zwei. Bei seinem Besuch in Igersheim anlässlich des 25. Geburtstages des Schalke-04-Fanclubs Taubertal stand er den Fränkischen Nachrichten für ein Interview zur Verfügung, in dem er zufrieden auf seine Karriere

...