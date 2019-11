Buchwalds Bewerbung ist bereits aussortiert

Der VfB Stuttgart stellt am Donnerstag, 7. November, seine beiden Kandidaten für das vakante Amt des Vereinspräsidenten vor. Der Fußball-Zweitligist lud am Dienstag zu einem Pressegespräch ein, bei dem neben dem Vereinsbeirats-Vorsitzenden Wolf-Dietrich Erhard auch die übrig gebliebenen zwei Bewerber anwesend sein werden. Martin Bizer, Christian Riethmüller, Susanne Schosser und Claus Vogt waren unter allen Bewerbern in die Endauswahl gekommen. Zwei von ihnen werden sich am 15. Dezember den Mitgliedern zur Wahl stellen können. Ex-Weltmeister Guido Buchwald, der sich ebenfalls beworben hatte, war vom Vereinsbeirat unter anderen vorab aussortiert worden.

