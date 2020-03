Buchens Druck auf den Zweiten

VfR Gommersdorf II – Eintracht Walldürn. Die Gäste aus der Wallfahrtsstadt vergaben jüngst in der Nachspielzeit noch einen Sieg und mussten sich im Duell gegen den VfB Heidersbach mit einem Unentschieden begnügen. Der Vorsprung auf die gefährliche Abstiegszone beträgt somit nur noch magere drei Punkte. Ein Sieg gegen die Verbandsliga-Reserve aus Gommersdorf ist für das Team von Michael Hackenberg somit fast schon Pflicht, um in der Tabelle nicht weiter abzurutschen. VfB Heidersbach – TSV Buchen. Der späte Treffer von Lukas Schulz in der Nachspielzeit rettete dem VfB Heidersbach am vergangenen Wochenende in Walldürn noch einen Punkt, und das Team des scheidenden Trainers Jürgen Rohm kletterte auf den zehnten Tabellenplatz. Auch bei den Gästen aus Buchen gab es am zurückliegenden Spieltag Grund zur Freude: Die Neeb-Truppe besiegte den TSV Götzingen/VfL Eberstadt im Spitzenspiel und Lokalderby und darf weiter von der Rückkehr in die Landesliga träumen. Der Rückstand auf den TSV/VfL beträgt nur noch fünf Punkte. Mit einem Sieg in Heidersbach wäre der TSV Buchen einen Schritt näher am Aufstiegsplatz dran. TTSC Buchen – VfB Sennfeld/Roigheim. Lediglich 32 Tore schoss der TTSC Buchen in der bisherigen Saison – so wenige, wie keine andere Mannschaft in den Top Ten der Kreisliga. Die 32 Treffer haben allerdings schon für zehn Siege in der Runde gereicht und gegen den Tabellensechsten VfB Sennfeld/Roigheim soll nun der elfte „Dreier“ her. Die Gäste verloren ihr erstes Spiel 2020 und werden die drei Punkte nun mitnehmen wollen. SG Erfeld/Gerichtstetten – FC Hettingen. Beide Mannschaften sind im Duell der Kellerkinder auf Punkte angewiesen. Die Gäste aus Hettingen haben gerade einmal zwei Zähler mehr auf dem Konto, können mit einem Sieg jedoch die rote Zone verlassen. Die jüngste Niederlage der Gastgeber aus dem Erftal gegen die Spvgg. Hainstadt war die neunte Pleite in der laufenden Saison. Das ist zwar im Vergleich zu den anderen Teams in der Abstiegszone wenig, doch die „SG“ holte lediglich zwei Siege aus insgesamt 18 absolvierten Spielen. Beide Mannschaften werden also um die Punkte kämpfen. FC Schweinberg – Spvgg. Hainstadt. Für die Gäste aus Hainstadt steht das zweite Spiel in Folge gegen eine Mannschaft aus dem Erftal an: Am vergangenen Sonntag holte das Team von Sebastian Lindau einen 3:1-Erfolg gegen die SG Erfeld/Gerichtstetten. Die Gastgeber hingegen bestreiten am Sonntag ihr erstes Pflichtspiel im neuen Jahrzehnt. Die Ergebnisse aus den Testspielen lassen den abstiegsgefährdeten FC Schweinberg hoffen: Die jüngste Partie gegen den FV Brehmbachtal gewannen die Hausherren deutlich mit 10:1. Gegen die Mannschaft aus „Heescht“ muss sich der FCS nun aber erstmal beweisen. TSV Mudau – SV Waldhausen/FV Laudenberg. Sagenhafte zwölf Tore schoss der TSV in den jüngsten beiden Partien gegen den SV Waldhausen/FV Laudenberg. Maßgeblich daran beteiligt war Björn Sigmund, der in den zwei jüngsten Spielen gegen den SV fünf Tore erzielte. Die Abwehrreihe der Gäste muss also auf ihn ein besonderes Auge werfen. FC Schloßau – SV Osterburken. Nicht profitieren konnte der FC Schloßau am vergangenen Spieltag von der Niederlage des TSV Götzingen/VfL Eberstadt, denn die Begegnung in Schlierststadt wurde abgesetzt. Gegen den SV Osterburken spielt das Team von Christian Schäfer nun das erste Mal in diesem Jahr um drei Punkte. Im 2:1-Hinspielerfolg sorgten Nico Stuhl und Lukas Brech, für die beiden Treffer. TSV Götzingen/VfL Eberstadt – SV Schlierstadt. Nach der Derbyniederlage gegen den TSV Buchen steht für den TSV Götzingen/VfL Eberstadt bereits am Sonntag das nächste Nachbarschaftsduell gegen den SV Schlierstadt an. Das Team von Matthias Polk darf sich gegen den Aufsteiger aus der A-Klasse keinen Ausrutscher erlauben, um weiter am FC Schloßau dran zu bleiben. Auch den Blick nach hinten darf der Zweitplatzierte nicht vergessen, denn der TSV Buchen hat nur noch fünf Punkte Rückstand auf die Gastgeber. Ein Sieg gegen die Mannschaft von Jürgen Göbes ist also fest eingeplant.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.03.2020