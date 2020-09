Bisher größter Triumph überhaupt

Mit Glück und Geschick wurde die nächste Runde erreicht. © Muck

SpG Dittwar/Tauberbischofsheim – SSV Waghäusel 3:2

Im Achtelfinale des BFV-Pokals der Frauen ergriff im Tauberstadion der Verbandsligist aus Waghäusel sofort die Initiative. Die Heimelf versuchte durch geschicktes Verschieben der Positionen die Räume so eng wie möglich zu machen. In der 16. Minute gingen die Gäste nach einem Pass in die Schnittstelle durch einen platzierten Flachschuss in Führung. Wenig später gelang der Heimelf der Ausgleichstreffer. Nach aggressivem Pressing durch Stürmerin Verena Dörr flankte Sabrina Knüll scharf vor das Tor, was ein Eigentor der Gäste zur Folge hatte. Im Anschluss waren die Gäste weiterhin spielbestimmend, doch die SpG um Abwehrchefin Pia Scheuermann verteidigte geschickt und setzte ihrerseits auf Konter. In der 40. Spielminute parierte die Gästetorfrau einen Schuss von Sabrina Knüll gerade noch, doch ihr Nachschuss führte zum überraschenden 2:1. Noch vor der Pause glich Waghäusel per Foulelfmeter zum 2:2 aus.

In der zweiten Spielhälfte dominierte der Verbandsligist und erspielte sich einige Tormöglichkeiten. Christina Schuchmann war jedoch auf dem Posten und parierte ein ums andere Mal. In der 66. Minute gelang Pia Scheuermann mit einem fulminanten Freistoß aus großer Distanz der 3:2-Führungstreffer. Wütende Angriffe der Gäste folgten. Doch die Heimmannschaft kämpfte aufopferungsvoll und mit Glück und Geschick verteidigten sie die knappe Führung und brachten diese über die Zeit.

Das Erreichen des Viertelfinales und damit das „überwintern im Verbandspokal“ ist der bisher größte Erfolg der Vereinsgeschichte. sh

