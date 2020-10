Billingsbach will Spitzenposition gegen Morsbach behaupten

Kreisliga B1

Trotz seiner ersten Saisonniederlage in Creglingen behauptete der FC Billingsbach seine Spitzenstellung, allerdings nur aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber den punktgleichen Mannschaften. Nur einen Zähler, aber auch ein Spiel weniger, hat der TSV Dörzbach/Klepsau nach dem souveränen 4:1-Sieg gegen die TSG Waldenburg sowie der zuletzt spielfreie TSV Schrozberg. Alleine noch ungeschlagen ist nun die SGM Hohebach/Rengershausen, die allerdings vor eigenem Publikum gegen ihren Tabellennachbarn SGM Markelsheim/Elpersheim II nicht über ein 3:3-Unentschieden hinauskam. Da sowohl die SG Sindringen/Ernsbach II als auch die SGM Kupferzell II/Gaisbach II ihre Auswärtsspiele in Jagsthausen (2:1) beziehungsweise in Neunkirchen (4:3) gewannen, sind nur noch der TSV Althausen/Neunkirchen sowie das neue Schlusslicht TSG Waldenburg ohne dreifachen Punktgewinn.

Der Tabellenletzte ist nach seiner Niederlage in Klepsau nun trotz Heimvorteils auch gegen die SGM Hohebach/Rengershausen 1 krasser Außenseiter. Recht wacker schlug sich bisher die SGM Markelsheim/Elpersheim II, die sich zuletzt in Hohebach einen unerwarteten, aber nicht unverdienten Punkt erkämpfte. Mit dem SV Berlichingen/Jagsthausen erwartet das Team von Mike Scheidel einen Gast, der bislang enttäuschte und in vier Spielen lediglich drei Punkte verbuchte. Daran sollten die Gastgeber die Jagsttäler aber besser nicht messen.

Nach dem ersten Dreier im Kellerduell beim TSV Althausen/Neunkirchen will die SGM Kupferzell II/Gaisbach II nun auch dem stark gestarteten TSV Schrozberg ein Bein stellen. Die Gäste haben engen Blickkontakt nach oben, und es wäre eine Überraschung wenn sie in Kupferzell etwas anbrennen ließen. Diese Feststellung gilt auch hat auch für Vorjahresvizemeister TSV Dörzbach/Klepsau, der beim zuletzt spielfreien Drittletzten TSV Ohrnberg seiner klaren Favoritenrolle gerecht werden muss.

Das Topspiel des 6. Spieltages findet im Blaufeldener Teilort Billingsbach statt, wo der Spitzenreiter auf den punktgleichen Tabellenzweiten SV Morsbach trifft. Die Gäste aus dem Künzelsauer Stadtteil überzeugten zuletzt beim 2:0-Heimsieg gegen die SGM Mulfingen II/Hollenbach II, während der FC Billingsbach beim 1:2 in Creglingen vor allem spielerisch stark enttäuschte. Eine deutliche Leistungssteigerung ist also erforderlich, um die Tabellenspitze behaupten zu können. Durch seiner 3:4-Heimniederlage gegen das bisherige Schlusslicht SGM Kupferzell II/ Gaisbach II ist der TSV Althausen/Neunkirchen auf den vorletzten Platz abgerutscht. Nun steht gleich das nächste Kellerduell bei der SG Sindringen/Ernsbach II an. Die Kochertäler verbuchten zuletzt in Berlichingen überraschend ihren ersten Dreier und wollen natürlich gleich nachlegen.

Spielfrei sind die SGM Creglingen II/Bieberehren und die SGM Mulfingen II/Hollenbach II.

Kreisliga B2

Eine Viertelstunde vor Schluss führte die SGM Hohebach/Rengershausen II beim SC Steinbach/Comburg 2 scheinbar souverän mit 4:1, musste sich am Ende aber mit einem 4:4 begnügen. Nach dem unnötigen Punktverlust beim Drittletzten steht die SGM nun in Rengershausen vor einer sehr schweren Hausaufgabe gegen den Tabellendritten SV Tüngental.

Kreisliga B4

Spitzenreiter SV Wachbach II ließ am vergangenen Wochenende erwartungsgemäß auch im Derby gegen die SGM Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach II nichts anbrennen und setzte sich vor eigenem Publikum souverän mit 4:0 durch. Können die Wachbacher nun ihren Siegeszug auch fortsetzen?

Nachdem der ursprünglich auf Freitagabend angesetzte Lokalkampf beim Nachbarn SV Edelfingen 2 auf 30. Oktober verlegt wurde, steht nur noch die Hausaufgabe am Sonntag gegen Tura Untermünkheim II auf dem Spielplan. Die Gäste sollten nicht unterschätzt werden, schließlich haben sie vor zwei Wochen dem TSV Michelfeld II, einem der wenigen ernsthaften Konkurrenten des SVW im Kampf um die Meisterschaft in der Kreisliga B4 ein torloses Remis abgerungen. Der SV Edelfingen II , der in drei Spielen erst ein einziges Pünktchen verbucht hat, steht am Sonntag beim Tabellendritten TSV Dünsbach II vor einer hohen Hürde. Letzterer ist am Freitagabend zu Gast bei der SGM Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach II, die nach vier Spielen nur drei Punkte auf dem Konto hat und auf den ersten zählbaren Erfolg vor eigenem Publikum hofft. Auch am Sonntag beim Tabellennachbarn TSV Neuenstein II rechnen sich die Weikersheimer etwas aus. Nach allerdings erst zwei Spielen noch ohne Punktgewinn ist die Spvgg. Gammesfeld II, die am Freitagabend spielfrei ist und am Sonntag beim TSV Michelfeld II wohl auf verlorenem Posten stehen wird.

