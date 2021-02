BFV erstellt Fahrplan

Der Spielausschuss und der Jugendausschuss des Badischen Fußballverbandes haben eine Beschlussvorlage für den Fahrplan der Saison 2020/21 erarbeitet. Sie legt die Meilensteine fest, zu welchem Zeitpunkt welche Regelung zur Anwendung kommen kann. Als nächstes steht die Info der Vereine auf dem Programm, die dann schriftlich angehört werden. Bis wann muss der Spielbetrieb wieder starten, damit eine sportliche Beendigung der Spielzeit noch möglich ist? Was passiert, wenn nicht alle Mannschaften auf die gleiche Anzahl an Spielen kommen? Und was geschieht, wenn gar keine Spiele mehr möglich sind?

Grundlage für diese Entscheidungen sind die am außerordentlichen Verbandstag 2020 beschlossenen und am ordentlichen Verbandstag bestätigten Regelungen des §4c in der BFV-Spielordnung. Das Ergebnis ist eine Beschlussvorlage, über die am Ende der Verbandsvorstand entscheidet.

Zuvor jedoch werden die Spielbetriebs- und Jugendverantwortlichen die vorgeschlagenen Regelungen den BFV-Vereinen vorstellen und erklären. Dafür finden in der kommenden Woche Videokonferenzen statt, zu denen die Vereine über das E-Postfach regionsweise eingeladen werden. Im Anschluss daran haben alle Vereine die Möglichkeit, im Rahmen einer schriftlichen An-hörung über das E-Postfach eine offizielle Stellungnahme des Vereins abzugeben. aka

