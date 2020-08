Bezirksstaffeln geben sich zum letzten Mal ein Stelldichein

Im im Fußballbezirk Hohenlohe gelten bei den Juniorinnen und Junioren für die Saison 2020/2021 folgende folgende Spielsysteme:

A-, B- und C-Junioren

Die A-Junioren-Bezirksstaffel spielt mit höchstens zehn Mannschaften, die B-Junioren-Bezirksstaffel spielt ebenfalls mit höchstens zehn Mannschaften und die C-Junioren-Bezirksstaffel spielt mit höchstens zwölf Mannschaften

Die Bezirksstaffel bleibt noch einmal bestehen. Bei den A- B- und C-Junioren werden in der Saison 2020/2021 letztmalig die Bezirksmeister ausgespielt. Zur Saison 2021/2022 werden bei den A-, B- und C-Junioren die Regionenstaffeln eingeführt. Dafür qualifizieren sich die erstplatzierten Mannschaften aus den Bezirksstaffeln. Für die Regionenstaffeln qualifizieren sich jeweils fünf Mannschaften aus dem Bezirk Hohenlohe und Unterland. Eventuelle Absteiger aus den Landesstaffeln sind hierbei zu berücksichtigen. Alle anderen Mannschaften steigen aus den Bezirksstaffeln ab und werden dann zur Saison 2021/2022 wieder in Quali-Staffeln eingeteilt.

Qualifikationsrunde

Zu Beginn der Runde werden alle anderen gemeldeten Mannschaften nach geografischen Gesichtspunkten in mehrere Qualifikationsstaffeln eingeteilt, die in einer einfachen oder doppelten Runde ihre Spiele austragen. Die Anzahl der Qualifikationsstaffeln und die Anzahl der Mannschaften je Staffel sind von der Anzahl der gemeldeten Mannschaften abhängig.

Nach Abschluss der Qualifikationsrunde werden abhängig von der Mannschaftsanzahl eine oder zwei Leistungsstaffeln gebildet. Die Meister der Leistungsstaffeln in der Saison 2020/2021 können ausnahmsweise nicht aufsteigen da zur Saison 2021/2022 die neuen Regionenstaffeln eingeführt werden. Alle anderen Mannschaften der Qualifikationsrunde werden nach geografischen Gesichtspunkten in Kreisstaffeln eingeteilt, die in einer einfachen oder doppelten Runde ihren Staffelsieger ermitteln.

Bei den C-Junioren können auch 7-er Mannschaften gemeldet werden. Sollten ausreichend C-7-er Mannschaften gemeldet werden, erfolgt in der Hinrunde zunächst eine einfache oder doppelte Runde. Unter der Berücksichtigung von Ummeldungen werden in der Rückrunde entsprechend Kreisstaffeln gebildet, die ihren Staffelsieger in einer einfachen oder doppelten Runde ermitteln.

Norweger-Modell

Es können Staffeln mit unterschiedlicher Mannschaftsstärke gebildet werden (11-/9-er Mannschaften). Treffen Mannschaften mit unterschiedlicher Mannschaftsstärke aufeinander, wird mit der geringeren Mannschaftsstärke gespielt. Die Mannschaftsstärke ist vor Saisonbeginn (Halbserie) festzulegen. Eine Änderung ist dann nur in der Winterpause möglich.

D-Junioren

Eine Bezirksstaffel mit vorheriger Quali-Runde mit höchstens 2x6 Mannschaften bleibt bestehen. Erstmalig wird eine Quali-Runde im Herbst 2020 mit zwei Qualistaffeln zu je sechs Mannschaften gespielt. Die beiden Sieger der Quali-Staffeln tragen in einem Entscheidungsspiel bis spätestens 15. November den Teilnehmer für die Talentrunde aus. Die beiden letzten der Quali-Staffeln 2020, steigen in die Leistungstaffeln (zum Frühjahr 2021) ab. Die verbliebenen neun Mannschaften bilden zum Frühjahr 2021 die Bezirksstaffel und spielen in einer einfachen Runde den Staffelmeister aus.

Aus der Bezirksstaffel steigen bis zu drei Mannschaften ab und spielen im folgenden Spieljahr wieder in der Qualifikationsrunde.

Zu Beginn der Runde werden alle anderen gemeldeten Mannschaften nach geografischen Gesichtspunkten in mehrere Qualifikationsstaffeln eingeteilt, die in einer einfachen oder doppelten Runde ihre Spiele austragen. Die Anzahl der Qualifikationsstaffeln und die Anzahl der Mannschaften je Staffel sind von der Anzahl der gemeldeten Mannschaften abhängig.

Nach Abschluss der Qualifikationsrunde werden abhängig von der Mannschaftsanzahl zwei oder drei Leistungsstaffeln gebildet. Die Meister der Leistungsstaffeln steigen in die Bezirksstaffel auf. Alle anderen Mannschaften der Qualifikationsrunde werden nach geografischen Gesichtspunkten in Kreisstaffeln eingeteilt, die in einer einfachen oder doppelten Runde ihren Staffelsieger ermitteln.

Bei den D-7-er Mannschaften erfolgt in der Hinrunde zunächst eine einfache oder doppelte Runde. Unter der Berücksichtigung von Ummeldungen werden in der Rückrunde entsprechend Kreisstaffeln gebildet, die ihren Staffelsieger in einer einfachen oder doppelten Runde ermitteln.

Juniorinnen

Eine Spielrunde im Bezirk der A- und B-Juniorinnen (11-er/9-er Mannschaften) kann nur bei Meldung von mindestens vier bis fünf Mannschaften durchgeführt werden. Bei vier Mannschaften wird eine Doppelrunde gespielt, bei fünf Mannschaften eine Vor- und Rückrunde und zusätzlich noch eine einfache Runde. Findet eine Spielrunde bei einem der vorstehenden A- oder B-Juniorinnenmannschaften statt, wird in dieser Staffel der Bezirksmeister ermittelt, ansonsten bei den 7-er Mannschaften.

B-, C- und D- Juniorinnen

Die gemeldeten 7-er-Mannschaften werden nach geografischen Gesichtspunkten in mehrere Qualifikationsstaffeln eingeteilt, die in einer einfachen Runde ihre Spiele austragen. Nach Abschluss der Qualifikationsrunde werden die Mannschaften entsprechend dem erzielten Tabellenplatz und Punkte neu eingeteilt und ermitteln in einer einfachen Runde ihren Staffelmeister. Je nach Anzahl der gemeldeten Mannschaften kann die Vor- und/oder Rückrunde auch in einer Doppelrunde ausgetragen werden.

Die Einteilung nach der Quali-Runde erfolgt in folgende Staffeln: B-Juniorinnen: eine Bezirksstaffel und Kreisstaffeln; C-Juniorinnen: eine Leistungsstaffel und Kreisstaffeln; D-Juniorinnen: Kreisstaffeln Sollten die gemeldeten Mannschaften für eine Qualifikationsrunde nicht ausreichend sein, wird die Spielrunde mit Vor- und Rückrunde ausgetragen.

Allgemein

Über die Zusammensetzung und Einteilung der Staffeln entscheidet der Bezirksjugendausschuss (BJA). Dies gilt auch dann, wenn aus witterungs- oder sonstigen Gründen die Qualifikationsrunde nicht ordnungsgemäß zu Ende gespielt werden kann oder Punktgleichheit unter mehreren Vereinen besteht. Sollte ein Verein nach Abschluss der Qualifikationsrunde auf die Einteilung in eine Leistungsstaffel verzichten, ist dies sofort nach Beendigung der Qualifikationsrunde schriftlich dem Bezirksjugendleiter und Spielleiter Jugend über das WFV-Postfach mitzuteilen. Über den Antrag entscheidet der Bezirksjugendausschuss.

E-Junioren

Die gemeldeten Mannschaften werden nach geografischen Gesichtspunkten in mehrere Qualifikationsstaffeln eingeteilt, die in einer einfachen Runde ihre Spiele austragen. Nach Abschluss der Qualifikationsrunde werden die Mannschaften entsprechend dem erzielten Tabellenplatz und Punkte neu eingeteilt und ermitteln in einer einfachen Runde ihren Staffelmeister. Je nach Anzahl der gemeldeten Mannschaften kann die Vor- und/oder Rückrunde auch in einer Doppelrunde ausgetragen werden.

F-Junioren

Die F-Junioren tragen ihre Spiele im Herbst als Spieltage in den einzelnen Altkreisen aus, entsprechend den vom Verbandsjugendausschuss erlassenen besonderen Durchfuhrungsbestimmungen. Gespielt wird an Spieltagen in Turnierform auf dem Feld. Im Herbst geschieht dies zunächst in einer einfachen Schnupperrunde, im Frühjahr dann als Freundschaftsrunde. Gespielt wird bei den F-Junioren mit 5-er-Mannschaften. Die Organisation hierzu übernimmt der Staffelleiter in absprache mit den Vereinen.

Bambini

Die Bambini spielen in 3-er Mannschaften an den angebotenen Spieltagen. Jeder Verein, der eine Mannschaft meldet, ist grundsätzlich zur Ausrichtung eines Spieltages verpflichtet. mb

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.08.2020