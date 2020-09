Besonderes Duell für Jürgen Göbes

FC Hettingen – FC Schweinberg: Beide Mannschaften kassierten in dieser Spielzeit bereits zwölf Gegentore – so viele wie kein anderes Team im Oberhaus. Sowohl die Heimelf als auch die Gäste verloren ihre jüngste Partie, und der FC Schweinberg wartet weiterhin auf seinen ersten Punktgewinn.

SG Hardheim/Gerichtstetten – Eintracht Walldürn: Den ersten Punkt in dieser Runde und damit auch den ersten Zähler als neue Spielgemeinschaft sicherte sich die SG Hardheim/Gerichtstetten am zurückliegenden Spieltag in Gommersdorf, dennoch steht das Team von Patrick Volk weiterhin auf einem direkten Abstiegsplatz. Tabellennachbar ist der Gegner des Spieltages: die Walldürner Eintracht. Auch die Mannen von Ronny Lein haben einen Punkt auf dem Konto, den holten sich am zweiten Spieltag in Waldhausen.

Spvgg. Hainstadt – TSV Krautheim/Westernhausen: Nachdem die Heimmannschaft es an den ersten drei Spieltagen mit drei Spitzenteams zutun hatte, ist nun ein vermeintlich leichterer Gegner zu Gast in „Heescht“ – der Aufsteiger TSV Krautheim/Westernhausen. Gegen die Jagsttäler will die Spielvereinigung nun die ersten Punkte in dieser Spielzeit holen.

FC Donebach – VfB Sennfeld/Roigheim: Im Kampf um die oberen Tabellenplätze mischt derzeit der VfB Sennfeld/Roigheim mächtig mit. Vor allen Dingen die bereits zehn erzielten Treffer kommen hier dem VfB zu Gute. Auch die Gastgeber aus Donebach starteten gut in die Saison: Zwei der drei Spiele entschieden sie für sich, zuletzt gab es einen 3:1-Sieg gegen Walldürn.

SV Waldhausen/FV Laudenberg – TSV Mudau: Der Sportplatz in Laudenberg, auf dem dieses Kreisligaspiel ausgetragen wird, dürfte bei einigen Spielern des TSV Mudau schlechte Erinnerungen wecken: Im Mai 2018 verlor der TSV dort das Finale um den Buchener Kreispokal gegen den VfL Eberstadt. Gute Erinnerungen dürfte jedoch das letzte Ligaspiel gegen Waldhausen/Laudenberg wecken. Das gewann der TSV Mudau, damals auch in Laudenberg, mit 5:1.

VfB Heidersbach – SV Osterburken: Seit 2006 trafen beide Mannschaften 19 Mal aufeinander. Neun Spiele entschieden die Gäste aus der Römerstadt für sich, sieben Mal behielt der VfB Heidersbach die Oberhand. Beim Sieg des SVO im September 2019 steuerte Björn Zimmermann, der zuletzt gegen Hettingen nur auf der Bank saß, zwei Treffer bei.

VfB Altheim – TTSC Buchen: Als einziges Team in der Kreisliga Buchen gewann der TTSC Buchen bisher alle drei Saisonspiele und grüßt zurecht vom Platz an der Sonne. Gegen Aufsteiger Altheim, die sechs von maximal neun möglichen Punkten holten, soll der dritte Sieg in Folge her. Mit einem „Dreier“ möchte der TTSC die Tabellenführung verteidigen.

TSV Götzingen/VfL Eberstadt – SV Schlierstadt: In vielerlei Hinsicht ist diese Begegnung eine ganz besondere: Nur drei Kilometer Luftlinie trennen die beiden Orte Eberstadt und Schlierstadt, doch „offiziell“ ist dieses Spiel kein Derby. Zudem sind beide Mannschaften vor zwei Jahren mit ihrer „Zweiten“ eine Spielgemeinschaft eingegangen. Für Schlierstadts Trainer Jürgen Göbes ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Bis zum Juli 2018 leitete der 47-Jährige die Geschicke beim TSV Götzingen – und wechselte im Anschluss daran nach Schlierstadt. Betrachtet man die Saisonziele beider Mannschaften, geht eigentlich der Gastgeber als Favorit hervor, doch der SVS zeigte zuletzt beim knappen 2:1-Erfolg gegen den Titelfavoriten TSV Buchen, dass man auch gegen „große Namen“ drei Punkte holen kann. TSV Buchen – VfR Gommersdorf II: Gute Erinnerungen hat die Verbandsligareserve des VfR Gommersdorf an die zwei zurückliegenden Partien gegen den TSV Buchen. Beide Spiele entschied Gommersdorf II für sich und kassierte dabei kein Gegentor. Auch in dieser Spielzeit soll dieser positive Trend gegen das Team von Antonio Lopez fortgeführt werden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.09.2020