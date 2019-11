Berichtsbogen erstellen

In der Tauber-Franken-Halle in Königshofen sind am kommenden Samstag, 23. November, erneut die E- und F-Junioren im Einsatz.

Um 11 Uhr beginnen die Spiele der F-Junioren (Gruppe 2) mit den Teams des VfB Reicholzheim, TSV Gerchsheim, TSV Werbach, TSG Impfingen, FC Eichel und der zweiten Garnitur des TuS Großrinderfeld.

Ab 14 Uhr setzen dann die E-Junioren vom TSV Unterschüpf und TuS Großrinderfeld den Spieltag fort (Gruppe 2). Die weiteren Konkurrenten an diesem Nachmittag kommen vom TSV Assamstadt, TSV Gerchsheim, VfB Boxberg-Wölchingen und Gastgeber SV Königshofen.

Nachdem bei den E-Junioren Passpflicht besteht, bittet der Kreisjugendausschuss die Mannschaftsbetreuer der Teams ausdrücklich, bereits vorab zuhause einen Online-Spielberichtsbogen zu erstellen und rechtzeitig (etwa 30 Minuten vor dem ersten Spiel) der Turnierleitung zu übergeben.

Dabei ist auch darauf achten, dass für jeden aufgeführten Spieler ein vollständiger Spielerpass online (mit Bild) im DFBnet vorhanden ist. Der Eintritt ist frei.

Informationen zum Hallenfußballprogramm der Junioren im Fußballkreis Tauberbischofsheim sowie die kompletten Spielpläne sind auf der Homepage des Kreisjugendausschusses unter http://www.badfv.de/kreise/tauberbischofsheim/fussball/junioren/hallen-spielbetrieb/ abrufbar. kja

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.11.2019