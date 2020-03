Bergner klagt auf Wiedereinstellung

Fußball-Drittligist Chemnitzer FC muss sich auf juristischen Ärger einstelle. So will Ex-Trainer David Bergner vor Gericht auf Wiedereinstellung klagen. Demnach werden sich beide Seiten demnächst wohl vor dem Arbeitsgericht in Chemnitz treffen. „Es geht darum, dass ich arbeiten will oder dass wir mit dem CFC ein faires, sauberes Ende unseres Vertragsverhältnisses finden“, bestätigte der 46-Jährige entsprechende Medienberichte. Bergners Vertrag beim CFC läuft noch bis 2021. Bisherige Gespräche bezüglich einer einvernehmlichen Vertragsauflösung sind offenbar erfolglos verlaufen. Anfang September 2019 wurde Bergner „auf eigenen Wunsch“ von seinen Aufgaben entbunden, nachdem der Fußballlehrer massive Anfeindungen der CFC-Fans über sich ergehen lassen musste. pati

