Bereits am vierten Spieltag gibt es kein siegloses Team mehr

Edelfingen 2 – Schrozberg 2 2:1

Tore: 1:0 (45.) Thorsten Nachtmann, 1:1 (54.) Marco Fleig, 2:1 (90.) Hokatiu Pepescu – Zuschauer: 20. Ihren ersten Saisonsieg feierte die B4-Mannschaft gegen Schrozberg. Schrozberg war zwar die spielbestimmende Mannschaft, erspielte sich in der ersten Hälfte nur zwei Chancen. Edelfingen stand kompakt in der Defensive und ließ nicht viel zu. So plätscherte das Spiel dahin. Nach einem Fehler im Mittelfeld wurde Nachtmann steil in die Spitze geschickt und erzielte aus 20 Metern die Halbzeitführung. Nach der Pause drückte Schrozberg von Anfang an glich durch Flaig aus. Nach einem Schnitzer in der Edelfinger Abwehr versenkte er den Ball aus halbrechter Position im Torwinkel. Edelfingen hielt kämpferisch und läuferisch dagegen.

Als sich schon alle mit einem Unentschieden abfanden, erzielte Popescu in der 90. Minute den Siegtreffer für den SVE. Nach einem schlecht geklärten Ball der Schrozberger wurde er freigespielt und netzte aus 15 Metern ein. Weikersheim/S. 2 – Rengersh. 4:2

Tore: 0:1 (8., Foulelfmeter) Tobias Teichmann, 1:1 (19.) Jan Müller, 2:1 (22.) Patrick Pommert, 2:2 (39.) Tobias Schenkel, 3:2 (44., Eigentor) Jan Saffrich, 4:2 (62.) Christopher Göttfert – Zuschauer: 60.

Ein interessantes Spiel sahen die Zuschauer in Weikersheim. Bereits in der dritten Minute vergab Adam nach schönem Zuspiel von Schmitt. In der achten Minute erzielte Teichmann durch einen Elfmeter die Führung für Rengershausen. Nachdem die Einheimischen das Spiel gedreht hatten, vergaben sie einige Topchancen. Überraschend glich der Gast durch einen Freistoß aus. Kurz vor dem Seitenwechsel wurde wiederum ein Freistoß von Pommert von einem Gästespieler ins eigene Tor verlängert. Nach dem Wechsel erspielten sich beide Teams einige Torchancen, die von den Torhütern jeweils vereitelt wurden. Nach einem langen Pass von Sägner schob Müller den Ball zum 4:2 ins Gästetor. In den letzten 20 Minuten vergab die einheimische SGM leichtsinnig noch einige sichere Torchancen, somit blieb es letztendlich beim hochverdienten 4:2-Erfolg der einheimischen SGM Weikersheim/Schäftersheim 2. Hohebach – Wachbach 2 3:2

Tore: 1:0 (5.) Manuel Zenkert, 2:0 (23.) Timo Sigmeth, 2:1 (60., Eigentor) Jan Ehrler, 3:1 (88.) Tobias Schmieg, 3:2 (90.+3) Marvin Huppmann – Schiedsrichter: Dieter Gennrich/Blaufelden – Zuschauer: 100.

In Hohebach bot sich den Zuschauern ein spannendes Spiel. Bereits in der fünften Minute brachte Zenkert Hohebach in Führung bringen. Dieser bereitete in der 23. Minute das 2:0 durch Sigmeth vor. Der Gast gab aber nie auf und erzielte in der 60. Minute durch ein Eigentor der Hohebacher den Anschlusstreffer. Nun waren beide Teams da und wollten den nächsten Treffer für sich verbuchen. Es war jedoch erst in der 88. Minute Schmieg, der mit einem sehenswerten Lupfer den 2-Tore-Vorsprung wieder herstellte. Wer dachte, das Spiel sei nun entschieden täuschte sich, denn in der Nachspielzeit verbuchte Huppmann mit einem Freistoß vom Mittelkreis den erneuten Anschlusstreffer. Dieser Treffer kam für Wachbach jedoch zu spät und Hohebach gewann dieses Spiel glücklich, aber auch verdient. Billingsbach – Berlichingen/J. 2:4

Tore: 0:1 (6.) Dietmar Kotschik, 0:2 (8.) Dietmar Kotschik, 1:2 (40.) Tobias Schneider, 2:2 (58., Foulelfmeter) Tobias Schneider, 2:3 (88., Foulelfmeter) Tobias Anselment, 2:4 (90.) Jonas Volk.

Durch zwei haarstäubenden individuelle Fehler der Heimmannschaft lag der Gast aus dem Jagsttal nach nicht mal zehn Minuten mit 2:0 in Front. Billingsbach war geschockt und fand ganz schwer in das Spiel zurück, war dann aber nach einer halben Stunde das tonangebende Team. Psychologisch wichtig kurz vor der Halbzeit, erzielte Schneider den Anschlusstreffer. Nach dem Wechsel drängte der FC auf den Ausgleich. Durch einen Foulelfmeter nach 58 Minuten gelang Billingsbachs Goalgetter Schneider dieser jetzt auch. Die Schneider-Mannen wollten das dritte Tor unbedingt, doch gingen die Chancen am Tor vorbei. Kurz vor Schluss gab es Foulelfmeter für den SV, der Gästestürmer wurde im Strafraum zu Boden gebracht, Anselment verwandelte souverän. Jetzt schmiss Billingsbach alles nach vorne und kassiert mit dem Schlusspfiff noch den vierten Gegentreffer. Cregl. 2/B. – Markelsheim/E 2. 4:2

Tore: 1:0 (20.) Jörg Volkert, 2:0 (57.) Justus Gerlinger, 3:0 (75.) Justus Gerlinger, 3:1 (80.) Christoph Beck, 3:2 (88.) Michael Glatz, 4:2 (90.) Daniel Kittel – Zuschauer: 125.

Bei herrlichen Spätsommerwetter sahen die Zuschauer ein gutes Fußballspiel. Nach 20 Minuten platzierte Volkert aus gut 20 Metern den Ball im gegnerischen Tor und brachte somit die Heimmannschaft verdient in Führung. Beide Mannschaften versuchten im weiteren Verlauf der ersten Hälfte, ein weiteres Tor zu erzielen, was nicht gelang. Nach der Pause bot sich dasselbe Bild. Die Hausherren erspielten die besseren Torchancen und erhöhten durch Gerlinger verdient zum 2:0 und 3:0. Zehn Minuten von Schluss hatte die Heimelf das Spiel auf die leichte Schulter genommen und somit verkürzten die Gäste aus Markelsheim bzw. Elpersheim auf 2:3. Durch den Aufwind der beiden Tore versuchten die Gäste, das Ausgleichtor zu erzielen, was Räume in der gegnerischen Abwehr zur Folge hat. Kurz vor dem Abpfiff machte durch ein Konter Kittel den Sack zu. Er überspielte den Torwart und musste nur noch mit dem Ball über die Torline laufen. Somit feierte die Heimelf ihren dritten Sieg und ist somit noch ungeschlagen. Mulfingen/H. 2 – Laudenbach 1:2

Tore: 1:0 (21., Foulelfmeter) Karsten Sprügel, 1:1 (70.) Tobias Silberzahn, 1:2 (75.) Tobias Silberzahn – Schiedsrichter: Kurt Weber/Sommerhausen – Zuschauer: 80.

Von Beginn an dominierte die Heimelf das Spielgeschehen und zeigte ein recht gefälliges Offensivspiel. Allerdings wurden die gut vorgetragenen Vorstöße vergeben, meist scheiterte die SGM an sich selbst, so musste ein etwas zweifelhafter Foulelfmeter zur 1:0-Führung durch Sprügel führen (21). In der Folge verpassten es die Einheimischen, die Führung auszubauen. Nachdem Wechsel sahen sich viele Heimzuschauer getäuscht, denn Mulfingen/Hollenbach stellte das Fußballspielen gänzlich ein. Die Gäste drehten das Spiel durch zwei eher glückliche Treffer durch Silberzahn. Erst hatten einige den Ball bei seiner Ballmitnahme an der Hand gesehen, als er ausglich, und beim zweiten Treffer wurden sein Freistoß mehrfach abgefälscht, ehe er den Weg ins Tor fand. Am Ende wäre eine Punkteteilung sicherlich das gerechte Ergebnis gewesen, aufgrund zwei komplett unterschiedlicher Halbzeiten. Dörzbach/K. – Althausen/N. 5:3

Tore: 1:0 (7.) Dennis Stier, 2:0 (20.) Marvin Gennrich, 3:0 (44.) Christian schappes, 3:1 (50.) Sebastian Hess, 3:2 (52.) Marco Jaumann, 4:2 (53., Eigentor) Martin Müller, 5:2 (74.) Kevin Walz, 5:3 (90.) Maximilian Rost.

Die torreichste Partie dieser Spieltags in der B 4 erlebten die Zuschauer in Dörzbach. Zur Pause schien das Spiel eigentlich gelaufen, die Gäste hatten kaum was entgegenzusetzen und die Hausherren legten ein 3:0 vor. Doch ein Doppelschlag kurz nach dem Wechsel ließ bei Althausen/Neunkirchen nochmals Hoffnung keimen, die aber nur eine Minute später durch ein Eigentor zunichtegemacht wurde. So feierten die Einheimischen am Ende doch noch einen klaren Sieg.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.09.2019