„Belastung durch Bürokratie“

Beim ordentlichen Fachtag des Fußballkreises Tauberbischofsheim in Külsheim eröffnete Ronny Zimmermann (Präsident des Badischen Fußballverbandes und Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes) die Grußworte. „Fit und gesund“ sei das Schlagwort der Zeit. Er sei glücklich darüber, dass dieser Kreistag als Präsenzveranstaltung über die Bühne gehen könne und wünsche dies auch für den Verbandstag Ende November.

Beim Spielbetrieb habe bis dato alles geklappt, so Zimmermann, allerdings dürfe man im Moment nicht länger als 48 Stunden voraus denken. 24 Coronafälle innerhalb der Fußballfamilie in Nordbaden belasteten die Situation. Man dürfe sich auf Erfolgen nicht ausruhen, die Entwicklung gehe unglaublich schnell. Der Präsident appellierte dringlich, „nehmt Hygienerichtlinien ernst“, es gehe um Menschenleben und nicht nur um Fußball. Allgemein stellte er fest, das Plus an Bürokratie führe zu zusätzlichen Belastungen der Vereine und Verbände. Er wünschte der Versammlung einen guten Verlauf, was auch die weiteren Grußwortredner taten.

In der Vorreiterrolle

Ein „herzliches Hallo“ kam von Matthias Götzelmann, dem Vorsitzenden des Sportkreises Tauberbischofsheim. Dort habe man 43 000 Sportler zu betreuen, größter Fachverband sei dabei der Fußball. Deshalb sehe er, so Götzelmann, den Fußball in mancher Hinsicht der Vorreiterrolle, federführend für andere Sportvereine.

Ralf Dorbath (Vorsitzender Verwaltung des FC Külsheim) sprach ein Grußwort für den FC Külsheim und richtete zudem die Grüße der Stadt Külsheim aus. Man sei gerne Gastgeber für ein solches Gremium, er selbst gespannt auf die Berichte auch hinsichtlich Strategieentwicklung und DFB-Masterplan.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.09.2020