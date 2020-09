Beim Schiedsrichtermangel sind Vereine und Kreis gefordert

Verschiedene Berichte fassten beim ordentlichen Fachtag des Fußballkreises Tauberbischofsheim das Geschehen zusammen. Vorsitzender Georg Alter zog dabei das Fazit, dass die Arbeit des Kreisvorstandes geprägt gewesen sei von der BFV-Strategieentwicklung und dem DFB-Masterplan. Neben dem Spielbetrieb habe man sich mit Themen wie Vereinsdialog, Vorstandstreff, Qualifizierung und Weiterbildung, Schiedsrichtergewinnung, demografische Entwicklungen, Schulungen, Integration und Inklusion befasst. Als ehrenamtliche Dienstleister für 62 Vereine sowie insgesamt 16 627 Mitglieder vertrete man die Interessen des Fußballkreises Tauberbischofsheim.

Der komplette Spielbetrieb sei in den vergangenen Jahren problemlos durchgeführt worden mit den Relegationsspielen als Highlight. Vereinsneugründungen und Spielgemeinschaften seien Möglichkeiten, dem Spielermangel entgegen zu wirken.

Die demografische Entwicklung mache etwas Sorgen, äußerte der Kreisvorsitzende, besonders bei den A- und B-Junioren (wir berichteten). Viele Maßnahmen wie flexibler Spielbetrieb sollen eine Verbesserung der Situation herbeiführen. Der FC Wertheim-Eichel sei zusammen mit dem BFV Ausrichter der Süddeutschen Meisterschaft 2020 im Futsal der C- und B-Juniorinnen gewesen.

Alter zeigte Erkenntnisse zum Vereinsdialog auf. Solche Maßnahmen seien zusammen mit dem Verbandspräsidentin Ronny Zimmermann und Mitarbeitern des Kreisvorstandes durchgeführt worden. In den Gesprächen mit den Vereinsvertretern habe man sich ein genaues Bild über die aktuelle Situation machen können. Es habe sich gezeigt, direkte Kommunikation sei durch nichts zu ersetzen.

Flagge zeigen

Der Kreisvorsitzende unterstrich: Ein Fair-Play-Umgang miteinander sei wichtiger denn je. Verrohung der Sprache, Rassismus und diffamierende Banner hätten in den Stadien nichts zu suchen. Einige wenige sogenannte Fans brächten den Fußball in Verruf. Alle sollten bei jeder Gelegenheit Flagge zeigen und mit gutem Beispiel vorangehen.

Alter bedauerte, dass im Fußballkreis erstmals Verbandsspiele wegen Schiedsrichtermangels abgesagt werden mussten. Ohne Schiedsrichter werde es in Zukunft keinen Spielbetrieb mehr geben. Alle Vereine seien zusammen mit dem Kreis aufgefordert, dem Mangel entschieden entgegenzutreten und für qualifizierten Nachwuchs zu sorgen.

Bei der DFB-Aktion „Ehrenamt / Freizeit- und Breitensport“ sei der Fußballkreis Tauberbischofsheim im Verbandsgebiet an der Spitze, so Alter; viele Bewerbungen und Aufnahmen in den „DFB-Club 100“ drückten dies aus. Durch eine solche Anerkennung fände das Ehrenamt eine entsprechende Würdigung. Im Kreissportgericht werde man mit einem gesunden Mix aus rechtlichem Grundverständnis und fußballerischer Kompetenz der Aufgabe stets gerecht. Der Kreisvorsitzende erinnerte an den Verlust dreier Sportkameraden, nannte den tödlich verunglückten 13-jährigen Jonathan Merkel, den Ehrenkreisjugendleiter Leonhard Grottenthaler und den langjährigen stellvertretenden Fußballkreisvorsitzenden Gerd Fabig.

„Auf Bewährung“

Fußball sei ab August unter Einhaltung der Hygienevorschriften ab August wieder möglich, die neue Saison 2020/2021 habe begonnen werden können. Der Kreisvorsitzende unterstrich, es sei ein Privileg, wieder Fußball spielen zu dürfen. Allen Beteiligten solle bewusst sein, „wir spielen auf Bewährung“.

Alter erklärte, seine Tätigkeit als Fußballkreisvorsitzender ende mit der Legislaturperiode. Er richtete Dankesworte in verschiedene Richtungen und stellte die offene und faire Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren heraus.

Paul Kopejsko, Kassier des Fußballkreises, ging hinsichtlich Einnahmen und Ausgaben detailliert auf die Jahre 2016 und 2017 ein. Er erläuterte, der Fußballkreis Tauberbischofsheim habe seit 2018 keine eigene Kasse mehr, diese sei an den Verband übergeben. Kopejsko verlas den Bericht von Verbandsseite für die Jahre 2018 und 2019. Hugo Faul, er hatte die Kasse zusammen mit Robert Haas geprüft, befand alle Buchungen als nachvollziehbar, „es ergab keine Beanstandungen“.

Der Kreisvorsitzende verwies bezüglich der weiteren Berichte auf das Berichtsheft des Fußballkreises.

