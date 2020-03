Beim Auswärtsspiel in Mannheim baut Neckarelz auf die Auswärtsstärke

Nach der 1:2-Heimniederlage gegen den SV Waldhof Mannheim II steht für die Spvgg. Neckarelz am Samstag, 7. März, das nächste Kräftemessen mit einem Mannheimer Verbandsliga-Verein an. Diesmal gastiert die Spielvereinigung um 15 Uhr beim VfR Mannheim.

Aktuell trennen beide Mannschaften in der Tabelle lediglich drei Zähler. Der VfR kassierte jüngst beim SV Spielberg (0:1) die fünfte Niederlage in der laufenden Verbandsligaspielzeit 2019/20. In der Tabelle belegen die Mannheimer mit 31 Punkten einen für ihre Ansprüche enttäuschenden neunten Tabellenplatz. Das Hinspiel zwischen den Neckarelzern und dem VfR Mannheim endete 1:1.

Das ist ein Ergebnis, mit welchem die „Rot-Schwarzen“ wohl auch diesmal leben könnten. Denn dann würde die Strerath-Elf in der Tabelle auch weiterhin vor dem VfR Mannheim stehen. Hoffnung bereitet dabei die eigene Auswärtsbilanz von sechs Siegen und zwei Unentschieden. Nur eine Partie ging auf fremden Plätzen bisher verloren. pati

