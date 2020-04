Beide Trainer bestätigt

Sebastian Lindau (links) bleibt Trainer der Spvgg. Hainstadt. Fabian Buschmann trainiert die „Zweite“. © Spvgg

Auch in der Fußballzwangspause gibt es bei der Spvgg. Hainstadt gute Neuigkeiten. So konnten die Verantwortlichen des Buchener Kreisligisten den Vertrag mit Sebastian Lindau für ein weiteres Jahr verlängern. „Wir sind mit der Arbeit von Basti überaus zufrieden und überzeugt davon, dass er das vorhandene Potenzial des Teams weiter fördern und entwickeln kann“, so der Spielausschussvorsitzende Fernando Perez. Erfreulich sei zudem, dass alle Spieler ihr „ Jawort“ für die nächste Saison gegeben haben. „Mit der Verstärkung von einigen talentierten Jugendspielern sind wir in der Lage, auch in der nächsten Verbandsrunde eine gute Rolle spielen zu können“, so Perez weiter. In diesem Zuge konnte man sich auch mit dem Trainer der zweiten Mannschaft, Fabian Buschmann, auf ein Engagement über die Runde hinaus einigen. Sein Team überwinterte in der Kreisklasse B auf dem ersten Tabellenrang. Komplettiert wird das Trio durch den langjährigen Torwarttrainer Christian Endter. spvgg

