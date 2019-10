Beckstein/K. und Dittwar/H. schütteln Verfolger ab

SpG Vikt. Wertheim II/Grünenw. – TSV Unterschüpf II/Kupp. 3:0

Tore: 1:0 (30.) Patrick Ziel, 2:0 (72.) Patrick Ziel, 3:0 (90.) Kadir Arslan. – Schiedsrichter: Klaus Henninger (Boxberg).

In der ersten Hälfte hatten die Gastgeber den TSV weitestgehend im Griff und gingen nach einer halben Stunde auch verdient in Führung. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste besser in die Partie, die Doppelparade des heimischen Keepers in der 66. Minute hielt die Heimelf jedoch in der Partie. Nur wenige Minuten später erzielte die Heimmannschaft erneut durch Patrick Ziel ihren zweiten Treffer. Kadir Arslan überlupfte in der 90. Minute noch einmal den gegnerischen Keeper zum verdienten 3:0-Endstand.

FV Brehmbachtal II – SV Uiffingen 2:2

Tore: 0:1 (20.) Lukas Ernst, 1:1 (40.) und 2:1 (50.) Daniel Brell, 2:2 (85.) Elias Wild. – Schiedsrichter: Reiner Apfelbacher (Hardheim).

Nach einem ausgeglichenen Beginn gingen die Gäste zunächst durch Lukas Ernst in Führung. Die Heimelf legte im Anschluss einen Zahn zu und erzielte nur zehn Minuten später den Ausgleich durch Daniel Brell. Kurz vor der Pause hatte der SV Uiffingen noch eine sehr gute Tormöglichkeit, doch wurde der Ball durch eine Blitzreaktion des Brehmbachtaler Schlussmanns an den Querbalken gelenkt. Zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff durften die Zuschauer des FVB erneut jubeln, als Daniel Brell einen Freistoß von der Strafraumgrenze sehenswert ins rechte Toreck platzierte. Im Folgenden gab man den Gästen wieder mehr Raum und verpasste es vorne, mehrere Konter zu Ende zu spielen. So kam es, dass die Gäste fünf Minuten vor dem Ende noch den verdienten Ausgleichstreffer durch Elias Wild erzielten.

SpG Dittwar/Heckfeld – SpG Oberbalbach/Unterbalbach II 2:0

Tore: 1:0 (45.) David Grise, 2:0 (71.) Manuel Both. – Gelb-Rote Karte (40.) für Gästespieler (40.). – Schiedsrichter: Erwin Roth (Wertheim).

Die Gastgeber hatten zu Beginn leichte Vorteile, die sie aber nicht in gefährliche Aktionen umsetzten. Im weiteren Verlauf plätscherte das Spiel dahin, da die Einheimischen die nötige Laufbereitschaft vermissen ließen. Nach einer guten Chance für die Gäste verzeichneten die Gastgeber kurz vor der Pause zwei Riesenmöglichkeiten. Da die Gäste durch einen Platzverweis dezimiert waren, wurde mit zunehmender Spieldauer die Überlegenheit der Gastgeber noch größer. Die Heimelf vergab jedoch einige hochkarätige Chancen leichtfertig. Das Endergebnis von 2:0 war für die Gäste von der Höhe sogar noch etwas schmeichelhaft.

SpG Schönfeld/Kleinrinderfeld II – FC Hundheim/Steinbach II 3:1

Tore: 1:0 (5.) Daniel Schmitt, 1:1 (65.) Adel Arab, 2:1 (67.) Marius Heck, 3:1 (85.) Kevin Cooper. – Schiedsrichter: Herbert Hemrich (Reicholzheim).

Die Heimelf nahm von Anfang an das Zepter in die Hand und erzielte nach nur wenigen Minuten die Führung durch Daniel Schmitt, der am langen Pfosten nach einem Freistoß von Lukas Meyer den Ball aus kurzer Distanz einköpfte. Auch im weiteren Verlauf hatte die Heimelf etliche Chancen, es blieb jedoch bei der knappen Führung zur Pause. Obwohl sich die Heimelf auch in der zweiten Hälfte viele Chancen erspielte, waren es die Gäste, die in der 66. Minute durch Adel Arab mit einem Abstaubertor den Ausgleich schafften. Nur zwei Minuten später war es dann Marius Heck, der die Gastgeber wieder in Führung brachte. In der 84. Minute erhöhte der eingewechselte Kevin Cooper mit einem satten Rechtsschuss auf 3:1.

TSV Bobstadt/Assamstadt III – Kickers DHK Wertheim II 4:1

Tore: 1:0 (21.) Simon Ehrmann, 2:0 (27.) Jonas Fohmann, 3:0 (51.) Benjamin Putz, 3:1 (62.) Ebrima Manga, 4:1 (69.) Simon Ehrmann. – Schiedsrichter: Manfred Kuhn (Bad Mergentheim).

Die erste Hälfte war recht ausgeglichen. Zwar hatte die Heimelf mehr Ballbesitz, die Gäste wurden aber ihrerseits immer wieder durch Konter gefährlich. Simon Ehrmann eröffnete schließlich die Partie, kurz darauf traf Jonas Fohmann zum 2:0-Pausenstand. In der zweiten Hälfte erhöhte die Heimmannschaft erneut durch einen schönen, direkt verwandelten Freistoß von Benjamin Putz zum 3:0. Die Gäste gaben nicht auf und kamen durch Ebrima Manga zum Anschlusstreffer. Simon erhöhte in der 69. Minute mit seinem zweiten Treffer zum verdienten 4:1.

SpG Mainperle Urphar/Lindelb./Bettingen – 1. FC Umpfertal II 2:0

Tore: 1:0 (26.) Pascal Wurster, 2:0 (79.) Holger Götzelmann (Foulelfmeter). – Gelb-Rote Karte für einen Gästespieler. – Schiedsrichter: Elmar Amend (Wertheim).

Die Partie spielte sich weitestgehend im Mittelfeld ab. Torchancen waren rar gesät waren. Die erste gute Möglichkeit nutzte Pascal Wurster nach einem schönen Sololauf in der 23. Minute zur Führung. Die Gäste setzten ihrerseits die einzig gute Chance in der 35. Minute an die Latte. Nach der Pause tat sich weiterhin auf beiden Seiten wenig, so dass der Foulelfmeter in der 79. Minute schließlich die Entscheidung zu Gunsten der Heimelf brachte.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.10.2019