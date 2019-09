Becksteiner SpG zeigt die erwartete Dominanz

SpG Winzer Beckstein/Königshofen II – FV Brehmbachtal II 6:0

Tore: 1:0 (15.) Simon Michelbach, 2:0 (41.) Lukas Sack, 3:0 (49.) Daniel Plath, 4:0 (52.) Konstantin Burkhard, 5:0 (58.) und 6:0 (79.) jeweils Niklas Michelbach. – Schiedsrichter: Carsten Reinhart (Tauberbischofsheim).

Die Heimelf dominierte die Gäste erwartungsgemäß und erzielte bereits in der 15. Minute den ersten Treffer. Im Folgenden versuchte der FV dagegenzuhalten und rettete sich mit einem schmeichelhaften 2:0 in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gastgeber bereits nach vier Minuten auf 3:0 und machten somit schon früh den Sieg klar. Die folgenden drei Treffer waren danach nur noch Formsache.

1. FC Umpfertal II – SpG Dittwar/Heckfeld 3:3

Schiedsrichter: Martin Kollmar (Lauda-Königshofen).

Die Gäste waren zunächst überlegen, scheiterten aber schlussendlich immer wieder vor dem Tor. Nach dem lang erwarteten Treffer hielt ihre Freude nicht lang, da die Gastgeber noch vor der Pause glücklich ausglichen. Nachdem die Gäste im zweiten Durchgang erneut in Führung gingen, glich die Heimelf wiederum per Foulelfmeter aus. Danach waren sie etwas besser im Spiel und konnten im Folgenden nach einem schnellen Tempogegenstoß zum ersten Mal in dieser Partie in Führung gehen. Doch auch hier dauerte die Freude nicht lange an, da die Gäste nun ihrerseits kurz vor Spielende glücklich per Kopf aus dem Getümmel ausgleichen konnte.

SpG Oberbalbach/Unterb. II – SpG Mainperle Urphar/Li./Be. 2:4

Tore: 0:1 (3.) Pascal Endreß, 1:1 (43.) Robert Schuster, 1:2 (48.) du 1:3 (82.) beide Pascal Endreß, 1:4 (88.) Alexander Ferreira-Marques, 2:4 (90.+1) Clemens Hofmann (per FE). – Schiedsrichter: Erich Hofmann (Gerchsheim).

Die Gäste starteten stark in die Partie und stellten die Heimelf vor einige Probleme. Der frühe Rückstand war deshalb die vorerst logische Konsequenz. Danach kamen die Gastgeber besser ins Spiel und erzielten noch vor der Pause den verdienten Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel erfolgte aber gleich wieder durch den schnellen Gegentreffer der erste Dämpfer.

Davon ließen sie sich nicht beirren und zeigten großen Elan, welcher jedoch nicht in klaren Resultaten mündete. Konsequenter waren indes die Gäste: Zwei schnelle Konter in den letzten Minuten des Spiels entschieden für sie das Spiel. Der Strafstoßtreffer in der Nachspielzeit stellte für die Gastgeber lediglich noch Ergebniskosmetik dar.

FC Hundheim/Steinbach II – TSV Bobstadt/Assamstadt III 0:5

Tore: 0:1 (6.) Christian Behringer, 0:2 (13.) Mario Mamodaly Nabe, 0:3 (33.) Simon Ehrmann, 0:4 (52.) Christian Behringer, 0:5 (78.) Philipp Behringer. – Schiedsrichter: Thomas Hartmann (Werbachhausen).

Viele junge Spieler in der Startelf mussten besonders in den Anfangsminuten ihrer Unerfahrenheit Tribut zollen. Bereits nach sechs Minuten erzielte Christian Behringer die Gästeführung, die Mario Naber nur weitere sechs Minuten zum 2:0 ausbauen konnte. Langsam fand auch die junge Heimelf ins Spiel und konnte sogar die eine oder andere offensive Aktion starten. Doch mitten in dieser Phase lenkte der FC einen Schuss von Simon Ehrmann unglücklich ins eigene Tor. Auch nach dem Seitenwechsel gaben die heimischen Jungs ihr Bestes, doch die spielstarken Gäste blieben weiterhin dominant und erzielten noch zwei weitere Treffer zum, auch in dieser Höhe verdienten, 5:0-Endstand.

TSV Unterschüpf/Kupp. II – Kickers DHK Wertheim II 3:3

Tore: 0:1 (15.), 0:2 (18.) und 0:3 (35.) jeweils Dirk Beuschlein, 1:3 (40.) und 2:3 (85.) beide Bernd Burger, 3:3 (89.) Achim Schyle. – Schiedsrichter: Andreas Halbmann (Neuses).

Die individuellen Fehler der Heimelf wurden rigoros durch die Gäste bestraft und verhalfen denen innerhalb der ersten halben Stunde zu einer eindeutigen Drei-Tore-Führung. Eine herausragende Leistung zeigte dabei Dirk Beuschlein, welcher mit seinem Hattrick schon früh das Spiel für die Gäste zu entscheiden schien. Die Gastgeber zeigten im Gegenzug Moral und verabschiedeten sich mit dem Anschlusstreffer in die Halbzeitpause. Die zweite Spielhälfte gehörte dem TSV: Bernd Burger traf erneut zum 2:3, danach netzte Achim Schyle per Kopf nach einer Flanke von Außen ein und sorgte damit für den verdienten Ausgleich.

SpG Schönfeld/Kleinrinderfeld II – SpG Vikt. Wertheim II/Grün. 1:0

Tor: 1:0 (32.) Max Lesch. – Besondere Vorkommnisse: Marius Heck vergibt Strafstoß (66.). – Schiedsrichter: Helmut Haas (Hardheim).

Die Heimelf ging mit mehr Druck in diese Partie und hatte schon zu Beginn einige kleinere Torchancen zu verzeichnen. Aber auch der Gegner blieb über diverse Vorstöße stets gefährlich.

Es dauerte bis zur 32. Minute als die Heimelf durch Max Lesch nach herrlichem Zuspiel von Marco Lesch mit 1:0 in Führung ging. Die zweite Hälfte eröffnete die Heimelf mit einem Sturmlauf und hatte mehrere Großchancen hintereinander. In der 66. Spielminute verpasste Marius Heck die Chance den Sieg für seine Mannschaft klar zu machen. Auch im weiteren Spielverlauf blieben die Einheimischen am Drücker, ein Tor fiel jedoch nicht mehr. Nach 90 Minuten war es ein verdienter Sieg für die SpG Schönfeld/Kleinrinderfeld II, der aber höher hätte ausfallen müssen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.09.2019