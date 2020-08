Bayern muss Re-Start verschieben

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) muss seinen für den 5. September geplanten Re-Start im Amateurfußball um mindestens 14 Tage verschieben. „Der Ball liegt jetzt in der Spielhälfte der Politik, sie muss entscheiden, ob sie mitspielt oder ob sie Euch, unsere über 4500 Vereine, weiter im Abseits stehen lässt und damit Eure Existenz aufs Spiel setzt“, betonte BFV-Präsident Rainer Koch in einem offenen Brief an die Mitgliedervereinen in Bayern.

Gemäß dem Beschluss soll die aktuell weiter wegen der Covid-19-Pandemie unterbrochene Spielzeit 2019/20 nun am Wochenende 19./20. September 2020 fortgesetzt werden, sofern es die staatlichen Vorgaben dann zulassen. Spiele vor diesem Datum auszutragen, etwa Nachholpartien oder Spiele im Toto-Pokal-Wettbewerb, sei grundsätzlich möglich, heißt es in dem Beschluss, dann aber müssten beide Vereine dies ausdrücklich wünschen und es muss von staatlicher Seite gestattet sein.

Ursprünglich hatte der BFV den Re-Start am Wochenende 5./6. September 2020 vorgesehen. Dem Gremium war es wichtig, seinen Vereinen „eine gewisse Vorlaufzeit zur Umsetzung der dann hoffentlich geltenden Hygienekonzepte einzuräumen und den Spielbetrieb ab dem 19. September 2020 fortzusetzen“. pati

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 25.08.2020