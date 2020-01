Bambini mit viel Eifer bei der Sache

Der Bambini-Spieltag des Fußballkreises Buchen fand im Rahmen der Jugendtage der Spvgg. in Hainstadt statt. Am Spieltag nahmen 12 Teams aus dem Fußballkreis Buchen teil. Auf einem Spielfeld wurden mit vier Feldspielern ohne Torwart gespielt, auf dem zweiten Spielfeld wurde mit drei Feldspielern plus Torwart gespielt. Ebenfalls wurde die Spielstraße von den Bambini sehr gut angenommen. Die Mädchen und Buben der Teams waren mit sehr viel Eifer dabei, und man sah ihnen an, dass sie richtig Freude hatten. Der Spieltag war von den beiden Verantwortlichen für die Bambini der Spvgg. Hainstadt, Florian Allgeier und Steffen Dosch, hervorragend vorbereitet worden. Im Anschluss an die Spiele erhielten die Bambini aus den Händen des Freizeit- und Breitensportbeauftragten des Fußballkreises Buchen, Manfred Baumann, sowie von Steffen Dosch Medaillien und Preise überreicht./ mb

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 31.01.2020